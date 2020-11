Disney Plus: Liste de toutes les nouvelles séries et films en décembre 2020

Disney Plus reçoit de nouvelles séries, films, documentaires et de nombreuses productions bonus en décembre pour coïncider avec Noël. Le point culminant pour les fans de Star Wars devrait probablement être les nouveaux épisodes de la saison 2 de Le mandalorien qui se terminera en décembre. La liste de toutes les dates et nouveautés du programme Disney + se trouve ci-dessous.

Disney Plus: nouveaux films et séries en décembre 2020

Le service de streaming est chargé de nouveau contenu chaque vendredi. Entre autres, de nouveaux épisodes de la 2ème saison « The Mandalorian » dont le paraissent chaque semaine Saison finale. Il y a aussi des fournitures de films Mulan, qui est désormais enfin disponible pour tous les abonnés. Auparavant, le film richement filmé n’était disponible qu’en tant que Accès VIP offert.

Convient à Fête de Noël sur Disney + il existe une multitude de classiques du cinéma ainsi que de nouvelles productions, dont certaines figurent déjà dans le vaste programme:

Kevin – Seul à la maison (30e anniversaire)

Le miracle de Manhattan

Les Chroniques de Narnia: le roi de Narnia

La belle et la Bête

Une histoire de Noël de Disney

Il était une fois un bonhomme de neige

High School Musical: The Musical: Holiday Special (à partir du 11 décembre sur Disney +)

Ice Age: un cadeau sympa

LEGO Star Wars Holiday Special (à partir du 17/11 sur Disney +)

La saison de Noël turbulente de Micky

Noelle (à partir du 27 novembre sur Disney +)

Santa Buddies: À la recherche de la patte du Père Noël

Père Noël: un beau gâchis

Disney Plus: nouveaux originaux et titres de catalogue

4 décembre

Mulan

La bonne fée

Le monde merveilleux de Mickey Mouse – Épisode 5: « Disco Fever » et Épisode 6: « Le grand bon loup »

The Mandalorian: Saison 2, « Chapitre 14 »

11 décembre

Frère cher

High School Musical: The Musical: Spécial vacances

Le monde merveilleux de Mickey Mouse – Épisode 7: «Le brave petit écuyer» et Épisode 8: «Une date assez ordinaire»

The Mandalorian: Saison 2, « Chapitre 15 »

Humain vs. Requin – National Geographic

Nous achetons un zoo

18 décembre

The Mandalorian: Saison 2, « Chapitre 16 » (Season Finale)

Le monde merveilleux de Mickey Mouse – Épisode 9: « Le shopping complètement fou » et Épisode 10: « Juste à quatre »

En Pointe: Saison 1

Astérix aux Jeux Olympiques

Asterix & Obelix – Au nom de Sa Majesté

Le voleur Hotzenplotz

Les quatre fabuleux (le monde de Marnie)

Monde miraculeux: New York, United Heroez

Pompéi: les secrets des morts – National Geographic

25 décembre

L’âme de Pixar

Astérix au pays des dieux

La nature sauvage fascinante de la Thaïlande: Saison 1 – National Geographic

