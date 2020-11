Le producteur exécutif de «  Tout le monde aime Raymond  », Phil Rosenthal, a déclaré que cela avait presque créé un «  coin entre moi et Ray  »

La sitcom CBS Tout le monde aime Raymond a été un succès d’audience au cours de ses neuf saisons. La comédie télévisée sur la famille dysfonctionnelle Barone était en grande partie basée sur la vraie vie de la star de la série Ray Romano et du producteur exécutif Phil Rosenthal.

Comme c’était la première fois que Rosenthal était en charge d’une série, il s’est vite rendu compte qu’il essayait d’être pris en embuscade par quelqu’un du studio.

Ray Romano et le producteur exécutif Phil Rosenthal de «Everybody Loves Raymond» | Jeff Kravitz / FilmMagic, Inc

David Letterman engage Phil Rosenthal pour « Everybody Loves Raymond »

Rosenthal a été initialement recruté par David Letterman pour créer une émission autour de Romano après ses débuts en 1995 dans l’émission de Letterman. Bientôt, Rosenthal a travaillé avec la société de production de Letterman Worldwide Pants avec CBS et HBO Independent Productions pour développer la série.

Bien que Rosenthal ait beaucoup d’expérience à la télévision, il n’avait pas encore servi de show runner d’une série. Se liant très tôt à Romano sur leurs antécédents familiaux similaires, Rosenthal était confiant dans ses capacités à lancer la sitcom.

Réalisant que c’était la première fois que Rosenthal dirigeait une émission, un directeur de studio a apparemment essayé de tirer parti de tous les points faibles potentiels.

Phil Rosenthal se fait dire « C’est le spectacle de Ray »

Lors d’un premier petit-déjeuner avec quelques chefs de studio et Romano, Rosenthal a décrit une conversation qui a eu lieu lorsque Romano a quitté la réunion.

«Nous prenons un bon petit-déjeuner et Ray s’excuse momentanément et quitte la table», se souvient Rosenthal dans son livre de 2006 Vous avez de la chance, vous êtes drôle: comment la vie devient une sitcom. «Le deuxième Ray part, l’un des gens du studio – appelons-le Iago (l’antagoniste de Shakespeare Othello) – se penche vers moi et dit: ‘Juste pour que tu saches, c’est l’émission de Ray.’ «

Il a continué à dire à Rosenthal: «Ray est celui que nous soutenons. Quand la poussée vient à pousser, nous serons toujours du côté de Ray. Juste pour que vous le sachiez.

Le producteur exécutif s’est immédiatement mis en alerte, voyant Iago comme quelqu’un à surveiller.

«C’était le premier drapeau rouge», a écrit Rosenthal. «Au cours de l’année à venir, Iago continuerait d’essayer de creuser un fossé entre Ray et moi, dans le but d’obtenir mon travail pour lui-même.

‘Everybody Loves Raymond’ devient un hit

Comme Romano n’avait aucune expérience d’acteur préalable, il écrivait toujours son propre matériel de stand-up, Rosenthal réalisa que la star de la sitcom était dans un tout nouvel environnement. Le directeur du studio était également conscient de l’inquiétude de Romano et a essayé de l’utiliser comme levier pour le travail de Rosenthal.

«Ray ne me connaissait pas encore, ni mes valeurs élevées», expliqua Rosenthal. «Il était dans un nouveau monde et nerveux. Iago s’est assuré d’exploiter ces sentiments. Pourquoi? Iago était malheureux où il se trouvait et aurait préféré diriger une émission, en particulier une émission qui était déjà une émission.

Lorsque Rosenthal a commencé à entendre que Romano avait des doutes sur l’émission, il l’a personnellement interrogé sur ses préoccupations.

«Quand j’ai appelé Ray, j’ai demandé ce qui n’allait pas, et il ne pouvait pas être vraiment précis non plus, mais il a mentionné Iago à quelques reprises», a révélé Rosenthal. «J’ai essayé d’assurer à Ray que nous allions vraiment bien et que s’il avait des doutes ou des problèmes spécifiques, il devrait venir me voir.

Romano et Rosenthal ont continué à développer une solide relation de travail et une amitié. Une fois que Tout le monde aime Raymond est devenu un succès constant pour CBS, «Iago» est devenu un non-problème.

«Nous n’avons plus eu à diffuser nos lectures de table au bureau d’Iago», a expliqué Rosenthal. «Nous n’avons plus reçu de notes de lui. Il a mystérieusement cessé de se soucier de la qualité du spectacle. Il a travaillé sur de nouvelles façons de sortir de son travail en studio, mais Iago ne m’a plus jamais dérangé.