La légende de Star Wars, Mark Hamill, passe enfin à la gare de Tosche de sa liste de choses à faire

Mark Hamill raye des éléments de sa liste de choses à faire. le Guerres des étoiles L’acteur vient de poster un rappel à Tosche Station sur les réseaux sociaux cet après-midi, ce qui a été félicité par les fans pour avoir enfin terminé l’une de ses tâches. Chaque seconde de Un nouvel espoir a été analysée au cours des 43 dernières années, et cela ne va pas s’arrêter de si tôt. Les morceaux de dialogue sont devenus une partie du lexique culturel au fil des ans et Tosche Station occupe toujours une place particulière dans le cœur de nombreux Guerres des étoiles Ventilateurs.

Mark Hamill a partagé une image photographiée de lui-même devant « Tosche Station », qui est évidemment une station-service que quelqu’un a fixée numériquement. Hamill tient également un convertisseur de puissance photoshoppé dans sa main. Hamill a légendé la photo: « Je peux enfin rayer ceci de ma liste de choses à faire », puis a ajouté le hashtag, #BetterLateThanNever. De nombreux fans ont répondu au dernier tweet de Hamill et sont heureux qu’il ait pu faire le travail après tout ce temps. Il est devenu si populaire que l’oncle Owen a commencé à suivre les tendances sur Twitter, que Hamill doit trouver humoristique.

Tosche Station apparaît souvent lorsque les fans commencent à parler de l’arc narratif de A New Hope et Luke Skywalker. Il change beaucoup du début du film à la conclusion, et il devient un puissant Jedi à la fin de la trilogie originale. Pour Mark Hamill, le dialogue était très important pour le personnage afin de bien montrer à quel point Luke vient depuis le début en tant qu’enfant vivant avec sa tante et son oncle sur Tatooine.

Mark Hamill a récemment déclaré: « Vous savez, je me moque beaucoup de: ‘Mais j’allais à Tosche Station pour récupérer des convertisseurs de puissance.' » Cependant, ce n’est pas quelque chose qui entre dans la peau de l’acteur. «Mais je l’ai fait intentionnellement pour pouvoir grandir et faire de lui un adolescent aussi désemparé que possible, car à la fin du film, il a trouvé son but dans la vie et il a profondément changé. Hamill a été capable de prendre de manière experte le personnage « ignorant » et de l’aider à le transformer en quelque chose de beaucoup plus à la fin du film.

L’acteur de Luke Skywalker a déclaré qu’il s’était mis en quatre pour « souligner [Luke’s] immaturité « dans Un nouvel espoir. Indépendamment, Guerres des étoiles les fans s’amusent toujours avec la ligne de convertisseur de puissance et ils célèbrent actuellement avec Mark Hamill sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne l’avenir de Skywalker, il semble qu’il pourrait y avoir d’autres apparitions sur toute la ligne, bien qu’il ne soit probablement plus question de Tosche Station, à moins que Dave Filoni et Jon Favreau décident de faire référence au morceau de dialogue bien connu. . Vous pouvez consulter le dernier rappel de Tosche Station ci-dessus, grâce à Twitter officiel de Mark Hamill Compte.

Sujets: Star Wars