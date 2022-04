Les gens ne peuvent pas en avoir assez de la leçon de conduite désastreuse de Maureen dans l’une des premières émissions de téléréalité britanniques

Un utilisateur de Reddit a exploité les profondeurs du World Wide Web et trouvé de l’or sous la forme de la désastreuse leçon de conduite de la légende de la télévision Maureen Rees sur les docuseries de la BBC Auto-école en 1997. Vous pouvez regarder les images hilarantes ci-dessous :

La conduite cauchemardesque de la star de télé-réalité galloise est devenue la légende de la télévision dans les années 90, et ses manières d’autoroute suffisent à faire dresser les cheveux du camionneur monstre le plus chevronné.

Confondant apparemment sa Lada avec un dodgem, la meilleure partie du clip vintage n’est étonnamment pas quand Dave hurle de terreur alors que son épouse dévie des voies et est presque anéantie par un autre véhicule, mais quand Maureen demande : « Qu’est-ce qui ne va pas avec toi ? Pourquoi avez-vous fait ça ? » après que son mari ait attrapé le volant pour tenter de les empêcher tous les deux de mourir.

Driving School a été diffusé pour la première fois sur BBC One en 1997 et a suivi un groupe de personnes apprenant à conduire à Bristol et au Pays de Galles.