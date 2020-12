« Assassin’s Creed: Valhalla » et ses priorités après son lancement

Le producteur de «Assassin’s Creed: Valhalla», Julien Laferriére, a partagé les principales priorités de Ubisoft pour le jeu plus tard au lancement.

Laferrière il a dit que, Outre le contenu post-lancement déjà annoncé du jeu, son équipe se concentre principalement sur l’édition mises à jour basées sur les commentaires des joueurs.

Dans une interview avec GameInformer, il a déclaré que « il s’agit d’écouter ce que la base de joueurs dit et d’y réagir, ainsi que du contenu et des fonctionnalités supplémentaires ».

Il a parlé de l’importance des corrections de qualité de vie, en plus de pouvoir améliorer le jeu en « Nouvelles plates-formes », comme PS5, Xbox Series X / S. « Les gens vous appréciez définitivement les capacités haut de gamme du jeu, nous voulons donc continuer à capitaliser sur cela », a ajouté Laferriére.

Dans d’autres nouvelles de «Assassin’s Creed: Valhalla», le jeu a récemment été couronné le jeu physique le plus vendu au Royaume-Uni pendant la saison de Noël, battant des jeux comme « Call Of Duty: Black Ops Cold War », « Cyberpunk 2077 » et « The Last of Us Part II ».