Le duc d’York a été accusé d’avoir abusé d’un mineur. La nouvelle a été confirmée par les réseaux sociaux de la Maison Royale.

Le prince Andrew et la reine Elizabeth

Le prince Andrew a abandonné ses affiliations militaires et son patronage royal alors qu’il soutient une affaire civile d’agression sexuelle aux États-Unis.Par le biais d’un communiqué, le palais de Buckingham a assuré que les rôles seraient à nouveau ceux de la reine après leur acceptation. « Le duc d’York continuera à n’assumer aucune fonction publique et défend cette affaire en tant que citoyen privé. », indique le document publié.

La nouvelle a été donnée via les réseaux sociaux de la Maison Royale. Pour sa part, routeurs a également annoncé que le duc d’York n’utilisera plus le style de « Son Altesse Royale » sans titre officiel, et leurs rôles seront confiés à d’autres membres de la famille royale.

Mercredi, le plan du prince a assuré que Virginia Roberts Giuffre a déposé la plainte, qui le tient pour responsable d’avoir abusé sexuellement d’elle lorsqu’elle était enfant, a été démentie par le juge américain.

La décision de Duke York est intervenue après que plus de 150 anciens combattants ont signé une lettre ouverte à la reine pour le retirer de ses titres militaires pour son amitié avec l’abuseur financier en collaboration avec Jeffrey Epstein et la trafiquante sexuelle condamnée Ghislaine Maxwell.

Quelles sont les accusations du prince Andrew?

Après une carrière de 22 ans dans la Royal Navy, Andrés détient plusieurs titres militaires honorifiques :

• Colonel des Grenadier Guards

• Colonel en chef adjoint des Royal Lancers

• Colonel en chef du Royal Irish Regiment

• Colonel en chef du Yorkshire Regiment

• Colonel en chef du Small Arms School Corps

• Colonel royal des Royal Highland Fusiliers

• Honorary Air Commodore RAF Lossiemouth

• Commodore en chef de la Fleet Air Arm

