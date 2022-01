Maintenant oui: ce sont les possibilités qu’Hilary Swank atteigne Cobra Kai

Netflix

La fin de 2021 est venue avec le retour de l’une des séries les plus regardées sur Netflix. La production qui prolonge la saga de Karate Kid a une cinquième saison en route et beaucoup sont ravis de revoir Julie.

© IMDbThe Next Karate Kid est sorti en 1994.

Le 31 décembre, il a été créé le Netflix la quatrième saison de cobra kai, la série d’arts martiaux qui élargit l’univers de Karate Kid. Avec les personnages du premier film, William Zabka et Ralph Macchio, a été élevé comme une sorte de vengeance pour Johnny Laurent sur un chemin de rédemption dans lequel il essaie de mettre de côté tous les mauvais enseignements que son sensei lui a laissés, John Kreese. Mais il sert aussi à Daniel La Russo Mettez de côté une rivalité historique et comprenez que vos voies ne sont pas toujours correctes ou les meilleures.

Créé à l’origine pour Youtube, cobra kai a été acquis par Netflix, qui dans la troisième saison était chargé de jeter la maison par la fenêtre et d’embaucher d’anciennes figures de la franchise. C’est ainsi que des stars très chères aux fans sont réapparues, comme Ali (Elisabeth Shue), Kumiko (Tamlyn Tomita) et Chozen (Yuji Okumoto). Dans cette quatrième saison, la grande embauche fut celle de Thomas Ian Griffith, pour reprendre son rôle de Éponge Argent.

Mais si vous demandez aux fans de Karate Kid quelle devrait être l’embauche idéale cobra kai, tout le monde est convaincu que la grande absence continue d’être celle de Hillary Swank. L’actrice de 47 ans faisait partie du quatrième film de la saga, qui était le premier de toute la saga dans lequel elle n’a pas joué. Ralph Macchio Quoi Daniel La Russo et dans lequel il n’est revenu pat morita donner vie à Monsieur Miyagi. Là, esbroufe il a été Julie Piercé, un adolescent orphelin qui croise le chemin du sensei et commence une formation aux arts martiaux du Miyagi-Do.

Les producteurs de cobra kai Ils auraient déjà rencontré Swank pour l’ajouter à la saison prochaine. « Tout ce que nous pouvons dire sur elle, c’est que nous l’aimons. Hillary Swank. Nous pensons qu’elle est une actrice phénoménale et nous aimons son personnage dans cette franchise. », Je vous assure Jon Hurwitz à fandom. « Lui a appris le Monsieur Miyagi et est quelqu’un qui est important pour l’univers de Karate Kid. Nous ne pouvons pas dire si cela reviendra, nous ne pouvons pas dire comment cela reviendrait si c’était le cas. On peut dire qu’on a parlé d’elle et peut-être qu’on l’a rencontrée, peut-être qu’on a travaillé avec elle, peut-être pas..

L’alliance qui peut naître dans Cobra Kai

Pour ceux qui n’ont pas terminé la quatrième saison de la série de NetflixIl est temps d’arrêter de lire pour éviter les spoilers. Le reste se souviendra que ce dernier volet s’est conclu par une grande trahison inattendue : celle de Éponge Argent vers John Kreese, qu’il a accusé pour qu’il soit arrêté par la police afin qu’il puisse garder les affaires du dojo. Tenant compte que Johnny et Daniel ils travaillaient déjà ensemble et ça ne suffisait pas, l’arrivée de Jules pourrait être aussi vital que celui de Choisi (qui fait une apparition vers la fin de la série), pour trouver de nouvelles techniques pour les étudiants de la Miyagi-Do/Croc d’aigle et ainsi pouvoir mettre fin à la violence des cobra kai pour toujours.

