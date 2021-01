Zack Snyder a partagé sa version de Wonder Woman et a généré une controverse

Découpe de Zack Snyder Justice League se rapproche de plus en plus et le réalisateur anime l’attente avec des messages qui rendent les fans fous. Jeudi dernier, il a partagé des images exclusives du film et ce mardi, il a décidé de télécharger une photo avec sa vision de Wonder Woman. La publication a généré une forte controverse dans les réseaux par rapport à la version de Patty Jenkings.

« Wonder Woman 1854 – Cette image étonnante prise par Stephen Berkman d’une Diana fatiguée par la guerre, qui avait chassé le Bélier à travers les champs de bataille du monde et n’avait pas encore rencontré Steve, qui l’aiderait à restaurer sa foi en l’humanité. et s’aime « , était le texte que le cinéaste a choisi avec un portrait spectaculaire de Wonder Woman.

Le message a révélé que Snyder prévoyait de mettre Wonder Woman pendant la guerre du 19e siècle dans le film Batman V Superman. Jenkins a ensuite été embauchée et le contexte de la photo a été changé en Première Guerre mondiale. La principale différence réside dans un détail qui pour beaucoup n’est pas passé inaperçu: Diana Prince garde trois têtes coupées dans ses mains.

@ZackSnyder



« Ce que Zack Snyder ne comprend pas, c’est que Wonder Woman n’est pas un personnage masculin déguisé en femme. Dieu merci, Patty Jenkins a pris le contrôle du personnage. » « C’est la WW que je veux. Amenez-le patron », étaient quelques-unes des opinions mitigées des fans avant la publication. Dans les réseaux un débat est né entre quelle version est la meilleure: Snyder ou Jenkins.

Wonder Woman 1854 – Cette étonnante image prise par Stephen Berkman d’une Diana fatiguée par la guerre, qui avait chassé le Bélier à travers les champs de bataille du monde et n’avait pas encore rencontré Steve, qui l’aiderait à restaurer sa foi en l’humanité et à s’aimer . pic.twitter.com/eofkAMg9as – Zack Snyder (@ZackSnyder)

5 janvier 2021





Un autre jour sur Twitter en regardant des geeks se battre au nom de Jenkins et Snyder alors que les deux s’entendent plutôt bien et remplissent les poches de 1984 Wonder Womans. – Capri incognito (@caprifoisback)

5 janvier 2021



Ceux d’entre vous qui utilisent ces images pour défendre la photo de Zack, j’imagine que vous savez qu’ils ont un contexte très clair et marqué pour expliquer pourquoi WW fait cela, n’est-ce pas? Poster une image pour en défendre une autre sans connaître le contexte des vignettes est moche. WW n’utiliserait jamais des têtes comme trophées. pic.twitter.com/zdewro8SyL – Chroniques de l’Atlantide (@CronicasDeAtlan)

5 janvier 2021



Mais maintenant, Zack Snyder nous a montré à quoi aurait ressemblé Wonder Woman si Patty Jenkins n’avait jamais détruit le personnage comme elle l’a détruit, le transformant en un symbole de lumière et d’espoir pour l’humanité et nous privant de l’obscurité et de la maturité. pic.twitter.com/3Ufu4hn1FQ – M. Quinn (@goonielor)

5 janvier 2021





Pendant que les fans organisent une confrontation, le réalisateur soutient son collègue dans sa réalisation du personnage de Gal Gadot. «J’ai hâte que les fans vous voient dans Wonder Woman 1984, qui est un film incroyable, et vous êtes incroyable dedans. Et Patty, bien sûr, a fait un excellent travail, donc vous êtes une équipe spectaculaire et les esprits vont le faire. voler quand ils voient le film « , opiné en septembre sur Wonder Woman 1984.