La figurine d’armurier du Mandalorian de Sideshow vient directement de la forge

Sideshow a annoncé une nouvelle figurine Hot Toys basée sur Star Wars Le Mandalorien, et j’en ai besoin dans ma vie en ce moment.

Les figurines Hot Toys apportent toujours la marchandise, et leur dernière annonce me prépare à ouvrir mon portefeuille. L’armurier était l’un de mes nouveaux personnages préférés dans The Mandalorian (qui m’a cruellement manqué lors de la deuxième saison), et cette figurine a l’air incroyablement géniale.

Ce chiffre est une exclusivité Sideshow Con, qui descend de 19-25 juillet, et sera disponible en pré-commande alors :

Les fans de Star Wars ont été captivés par le personnage de The Armorer dans la série à succès Disney +, The Mandalorian. L’armurier mystérieux et énigmatique joue un rôle essentiel dans le maintien de la culture de Mandalore en forgeant une armure beskar dans l’ancienne tradition de son peuple. Cette figurine de collection récemment dévoilée comprend un casque et une armure finement conçus, ainsi qu’une tenue méticuleusement adaptée avec un manteau en fausse fourrure, une sélection d’outils et plus encore. Un ajout indispensable à toute collection The Mandalorian ou Star Wars. Caractéristiques de la figurine de collection Armorer : – Ressemblance authentique et détaillée de The Armorer dans Star Wars: The Mandalorian

– Casque et gilet pare-balles de couleur or/bronze nouvellement fabriqués avec des effets d’altération spécialement appliqués

– Corps à l’échelle 1/6 avec plus de 26 points d’articulation

– Six mains gantées interchangeables pour une multitude d’options de pose et d’affichage

– Un col en fausse fourrure de couleur marron

– Armure finement conçue avec des effets de vieillissement

– Une chemise en tissu tailleur vert foncé

– Une paire de gantelets

– Une ceinture utilitaire avec accessoires

– Un pantalon et un kilt

– Une paire de bottes blindées patinées

– Une plaque de poitrine blindée mandalorienne endommagée au combat

– Un morceau de Beskar

– Une paire de pinces

– Un marteau

– Une louche

– Un soudeur

– Une toile de fond à thème

– Un présentoir de figurines avec le logo Star Wars et la plaque signalétique du personnage

Assurez-vous de vous connecter à Sideshow Con plus tard ce mois-ci pour plus de détails sur cette version et encore plus d’annonces.