Logan Paul révèle l’authenticité de cartes Pokémon de 2,6 millions de livres sterling

On pensait que le pack était le seul connu au monde, mais un site de fans et un autre YouTuber ont soulevé des soupçons sur le fait que tant de cartes seraient commercialisées en même temps.

Fansite Pokébeach et YouTuber Rattle ont enquêté sur la source des decks et ont décidé que leur authenticité était peu probable.

Rattle et Pokébeach ont également affirmé que les acheteurs n’étaient pas en mesure d’inspecter les cartes avant d’accepter un accord.

Mais cet ensemble complet, que Logan prétendait avoir acheté, a déjà été vendu pour seulement 72 000 € (53 380 €) au lieu des 2,6 millions de dollars (1,93 million de livres sterling) que Rattle et Pokébeach valorisaient.

Logan a récupéré l’ensemble pour plus de 3 millions de dollars après avoir consulté un service d’authentification.

Les YouTubers sont connus pour dépenser des sommes d’argent ridicules dans des divertissements et des objets absurdes, et Logan plus que beaucoup.