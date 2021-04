« La reine du flux 2 » Chapitre 1: le retour d’un vieil ennemi et les retrouvailles de Yeimy et Charly

ATTENTION, ALERTE SPOILER. La deuxième saison de « La reine du flow»Créée le lundi 26 avril 2021 en Colombie via Caracol TV et comme l’ont montré les avancées, quatre ans plus tard, la nouvelle vie de Yeimy Montoya est menacée par un ennemi mystérieux qui la met sous surveillance, tandis que Charly Cruz s’efforce de réparer son chemin et sortir de prison.

Le premier chapitre du nouvel opus commence avec Yeimy chantant avec son fils dans un concert massif, mais dans une interview ultérieure, elle précise qu’elle n’aura pas sa propre tournée, qu’elle n’est que productrice et compositrice.

Après le concert d’Erik, Yeimy se sent suivie et sa peur augmente après la capture de l’un des anciens partenaires de Charly. Le protagoniste de « La reine du flow«Il ne faut pas longtemps pour confirmer ses soupçons et, avec son Juanjo, il se rend à la police pour signaler l’incident et désigner Cruz comme la personne responsable.

Pendant ce temps, Charly reçoit de bonnes nouvelles de Sylvia, son avocate: le juge a autorisé l’audience à revoir son dossier. De plus, il se prépare à organiser un concert en prison avec le soutien du directeur du pénitencier, qui se déclare fan, et demande même une photo.

Mike Rivera, propriétaire de la société de production White Shark, arrive à Medellín avec l’intention d’acheter Surround Vibes à n’importe quel prix, mais Juanjo refuse de vendre, poussant un homme d’affaires excentrique à se déclarer son ennemi et à promettre de le détruire. En conclusion, un autre ennemi.

YEIMY VISITE CHARLY EN PRISON

Malgré le fait que la police indique qu’il n’y a aucune indication de croire que Charly est celui derrière l’homme qui la veille, Yeimy ne peut pas faire sortir cette idée de sa tête. Après avoir reçu un message menaçant, il décide de confronter Charly, alors il lui rend visite en prison.

Charly jure qu’il n’a rien à voir avec ça, une fois de plus il demande pardon et lui assure que sa seule intention est qu’elle et ses enfants lui pardonnent. La visite aide également Yeimy à découvrir que son ennemi envisage de sortir de prison.

LE RETOUR D’UN ANCIEN ENNEMI

D’autre part, la DEA offre à un détenu mystérieux le même traitement que Yeimy a accepté lors de la première saison de « La reine du flow». C’est à propos de qui? À ce moment-là, son visage n’est pas montré, mais ils l’informent que son nouveau nom sera Albeiro Rosales.

Plus tard, cet homme arrive à Medellín et rencontre l’avocat de Charly et l’homme qui suit Yeimy. À ce moment, il est révélé que l’homme chauve n’est autre que Manín, Dúver Cruz.