Godzilla contre. Le réalisateur de Kong pense que Mechagodzilla était possédé par le fantôme de Ghidorah

Dans Godzilla contre Kong, les deux titans du cinéma monstre se rencontrent dans un affrontement épique pour les âges. Bien sûr, puisque les deux sont techniquement les héros de la franchise MonsterVerse de Legendary, ils ont finalement été obligés de s’unir contre un ennemi commun. Cet ennemi s’est avéré être le géant de métal Mechagodzilla. Lors d’une AMA Reddit, le réalisateur du film, Adam Wingard, a révélé que la monstruosité mécanique était secrètement contrôlée par l’ancien ennemi de Godzilla, le roi Ghidorah.

« Je pense que c’est le fantôme de Ghidorah possédant l’IA de Mecha créant une nouvelle personnalité. »

Le roi Ghidorah avait été le principal méchant du film précédent de la série, Godzilla: le roi des monstres. Le kaiju à trois têtes a connu sa disparition à la fin du film, mais il a été laissé entendre que la tête de Ghidorah avait été sauvée par un groupe secret avec ses propres objectifs infâmes.

Ces objectifs ont été révélés dans Godzilla contre Kong. Les trois têtes de Ghidorah ont pu communiquer entre elles par télépathie. Cette partie du cerveau du monstre a été utilisée pour créer Mechagodzilla afin que la créature puisse être contrôlée de loin par un hôte humain. Sur la base des remarques de Wingard, il semble qu’un semblant de personnalité de Ghidorah ait survécu dans son cerveau et a été téléchargé dans le programme de Mechagodzilla, ce qui l’a conduit à devenir fou.

C’est une torsion cool de mettre sur les origines de Mechagodzilla, qui dans les films précédents avait simplement été le clone mécanique de Godzilla. Les artistes conceptuels Jared Krichevsky, qui a créé le look du mecha-titan pour GvK, a récemment expliqué sur Instagram qu’il avait fait un effort conscient pour rendre cette version de Mechagodzilla aussi différente que possible du lézard géant.

« Mechagodzilla devait être différent de toutes les autres versions précédentes. Je savais donc que RPO n’était pas sur la table. Il ne pouvait pas ressembler à une version machine exacte de Godzilla, ce qui était ma première tentative. Je suis allé aux opposés, Godzilla a un corps épais, alors je suis allé avec un corps maigre, semblable à un poisson et une queue squelettique, Godzilla a des bras trapus, alors je lui ai donné une portée supplémentaire. Les mains de griffes étaient quelque chose que j’ai lancé dans la pièce, mais je savais qu’ils avaient besoin de le voir pour le comprendre. Une note était que les mains devaient être uniques. J’ai décidé que les griffes pouvaient avoir une gamme de flexibilité et de possibilités, donc j’ai basé cela sur quelque chose appelé syndrome de la main miroir. Je voulais que ce Mecha soit rapide et maniable a construit comme un Char. »

Maintenant que nous savons que Ghidorah contrôlait Mechagodzilla, il y a une chance que les futures tranches du MonsterVerse pourrait introduire une menace encore plus grande, Mecha-King Ghidorah, ou peut-être ramener la Ghidorah originale d’entre les morts pour affronter à la fois Godzilla et King Kong. Réalisé par Adam Wingard et écrit par Eric Pearson et Max Borenstein, Godzilla contre Kong met en vedette Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall et Brian Tyree Henry. Le film est maintenant diffusé dans les salles et sur HBO Max. Cette nouvelle vient de Redddit.

