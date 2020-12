Once Upon a Time in Wonderland la Série: De quoi ça parle ? On regarde ? (Saison 1)

Disney a annoncé que la série dérivée « Once Upon A Time », « Once Upon A Time In Wonderland », est présente sur Disney+ depuis le vendredi 27 novembre.

Once Upon a Time in Wonderland sur Disney+

La série se déroule dans l’Angleterre victorienne, la jeune et belle Alice (Sophie Lowe) raconte l’histoire d’une étrange nouvelle terre qui existe de l’autre côté d’un trou de lapin. Un chat invisible, une chenille fumant le narguilé et des cartes à jouer qui parlent ne sont que quelques-unes des choses fantastiques qu’elle a vues au cours de cette aventure impossible. Cette jeune fille perturbée doit sûrement être folle et ses médecins veulent la guérir avec un traitement qui lui fera tout oublier.

Alice semble prête à mettre tout cela derrière elle, surtout le souvenir douloureux du génie dont elle est tombée amoureuse et qu’elle a perdu à jamais – le beau et mystérieux Cyrus (Peter Gadiot). Mais au fond d’elle-même, Alice sait que ce monde est réel et, juste à temps, le sardonique Knave of Hearts (Michael Socha) et l’irrépressible White Rabbit (John Lithgow) arrivent pour la sauver d’un destin funeste. Ensemble, le trio va faire une chute dans le terrier du lapin, dans ce pays des merveilles où rien n’est impossible.

La série n’a été diffusée que pendant une saison et comprend 13 épisodes. Elle a été diffusée à l’origine sur ABC en 2013/2014.

Il met en vedette Sophie Lowe, Michael Socha, Peter Gadiot, Emma Rigby et Naveen Andrews, avec John Lithgow fournissant la voix de Percy le Lapin Blanc.

Vous avez hâte de voir « Il était une fois au pays des merveilles » sur Disney+ ?

 

Once Upon a Time (série à l’origine) fera partie du catalogue Disney+. La série de la marque ABC continuera d’être disponible sur Netflix jusqu’au 6 septembre, puis passera à la plus célèbre plateforme de streaming de Disney le 18 septembre. N’oubliez pas que ABC appartient à Disney.

Once Upon a Time, en octobre 2011, la série a fait ses débuts aux États-Unis avec 12,8 millions de téléspectateurs, prétendant être la nouvelle série la plus réussie de cette saison.

Tout au long des 7 années de diffusion, la série a été nominée plus d’une fois pour le Creative Arts Emmy.

En 2013, un spin-off intitulé « Once Upon a Time in Wonderland » a été réalisé et a été annulé après 13 épisodes.

L’intrigue de la série créée par Adam Horowitz (« Lost », « Tron » -2010-) et Edward Kitsis (« Lost », « Tron » -2010-) est la suivante : « Emma Swan est une femme qui vit à Boston, a été abandonnée dans son enfance et sait prendre soin d’elle-même. Lorsque son fils, qui l’a fait adopter il y a dix ans, la retrouve, les choses commencent à changer.

Henry a 10 ans et a besoin de l’aide qu’Emma peut lui apporter, car Henry croit qu’Emma vient d’un monde alternatif, celui des fables, et qu’elle est la fille de Blancanieces et du prince charmant. Selon son livre de fables, elle a été expulsée de son monde pour la protéger d’une malédiction lancée par la Méchante Sorcière, qui a gelé le temps des fables en emmenant tous ses habitants dans le nôtre.

De toute évidence, Emma ne croit rien de ce que lui dit le garçon et l’emmène chez elle, à Storybrooke, mais lorsqu’elle y arrive, elle est fascinée par l’étrange endroit où vit le garçon, le Maine. Elle décide donc de rester un moment, s’inquiétant du sort de Herny, et commence à soupçonner que Storybrooke ne se résume pas à cela. »