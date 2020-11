Le masque facial préféré de Lauren Conrad laisse son visage «  rouge vif  » mais donne des «  résultats instantanés  »

Lauren Conrad est arrivée pour la première fois sur les écrans de télévision à l’adolescence, partageant sa vie de lycée dans une série de télé-réalité. Mais elle n’est certainement plus une enfant.

Ces jours-ci, Conrad est un entrepreneur, un auteur, une épouse et une mère. Alors qu’elle travaille pour suivre tout cela, elle a quelques astuces dans sa manche pour l’aider à paraître sous son meilleur jour. Et l’un d’eux est un masque facial qui ne dérange pas.

Qui est Lauren Conrad?

Selon Us, en 2004, MTV a décidé de capitaliser sur le succès de l’émission de télé-réalité de Fox Le CO Ils ont commencé leur propre série appelée Laguna Beach: le vrai OC Le nouveau spectacle présentait la vie personnelle des lycéens vivant dans le quartier de Tony en Californie.

Conrad était l’une de ces adolescentes, et après deux saisons, elle était assez populaire pour décrocher une émission dérivée, Les collines. Cette série a suivi Conrad et sa meilleure amie, Heidi Montag, alors qu’ils se dirigeaient vers Los Angeles.

Les collines diffusé pendant six saisons, mais au milieu de la cinquième saison, Conrad a quitté la série. Bien que la plupart des acteurs se soient réunis en 2019 pour Les collines: un nouveau départ, Conrad a choisi de ne pas les rejoindre.

Les spéculations sur les raisons pour lesquelles elle est restée à l’écart se sont concentrées sur la possibilité qu’il y ait eu des frictions entre elle et les autres membres de la distribution, mais c’est peut-être simplement parce qu’elle est assez occupée par sa propre vie. Depuis son départ Les collines, Conrad a lancé deux lignes de mode, publié neuf livres, s’est marié et a eu deux enfants. Et ses réalisations ne s’arrêtent pas là.

Conseils beauté pour une vie bien remplie

Les nombreuses entreprises de Conrad la tiennent occupée, elle a donc dû rationaliser sa routine. Bien que ses produits de beauté préférés soient évidemment ceux qu’elle a aidé à développer pour sa nouvelle ligne de beauté, Lauren Conrad Beauty, elle a également quelques autres astuces dans sa manche pour lui donner une apparence fraîche.

La plupart de ses conseils s’inscrivent dans l’approche naturelle qui a inspiré sa gamme de produits de beauté végétaliens, sans cruauté, issus de sources éthiques et respectueux de l’environnement. Elle a déclaré à E! Magazine qu’elle accueillait le matin avec une tasse de café mélangée à du lait d’amande, de la cannelle, de l’agave et de la poudre de protéines. Elle essaie de terminer sa journée avec un bain chaud additionné de sels de trempage. Entre les deux, elle opte pour des aliments sains, tels que des fruits, des noix, des légumes et du poisson grillé.

Tout cela semble très nourrissant et doux, mais il y a une chose que Conrad ne jure pas qui ne semble pas aussi douce.

Son masque facial préféré laisse sa peau «rouge vif»

L’un des traits reconnaissables de Conrad est sa peau lisse et éclatante. Comme elle l’a dit au New York Magazine, elle compte sur une application une fois par semaine d’un masque facial particulier pour que cela reste ainsi. Le masque exfoliant à la peau de pomme verte est fabriqué par Juice Beauty, et elle jure qu’il lui donne des résultats immédiats.

«Je n’ai pas la peau très sensible, mais quand je l’enlève, mon visage est rouge vif», explique-t-elle. «Ça brûle un peu, mais ça ne me dérange pas. J’ai vraiment l’impression que ça marche.

Conrad dit qu’elle utilise le masque une fois par semaine et que le lendemain matin, sa peau se sent bien.

Si vous souhaitez essayer la gâterie pour le visage préférée de Conrad, ce mélange d’acides alpha et bêta hydroxy est disponible en formule pleine force, sensible et même de grossesse qui ne contient pas de vitamine A. Vous trouverez l’exfoliant Green Apple Peel. masque chez plusieurs détaillants, y compris le site Web Juice Beauty, Dermstore et Ulta, et cela coûte 48 €.

Conrad a investi une grande partie de sa carrière dans la découverte du meilleur de la beauté. Utiliser un traitement pour la peau qui laisse votre visage rouge vif peut sembler un peu intimidant, mais pour de nombreux fans, Conrad est le mieux placé.