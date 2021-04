ATTENTION, ALERTE SPOILER. Le quinzième épisode de la quatrième saison de « Le bon docteur«Prend un tour pour aborder une question politique. Après qu’une manifestation a tourné à la violence, l’équipe se précipite pour sauver deux jeunes victimes de coups de feu.

« Waiting » (4×15) commence avec le San Jose St.Bonaventure recevant Ethan, 8 ans, et Mason, 9 ans, qui ont été blessés lorsque, au milieu d’une manifestation, à laquelle ils ont assisté avec leurs mères, il s’est déchaîné. une fusillade. Mason a plusieurs balles dans la poitrine et l’abdomen, tandis qu’Ethan a un projectile dans la tête.

Les médecins de « Le bon docteur«Ils font ce qu’il faut pour sauver les deux enfants, mais l’un a besoin d’une transfusion sanguine et d’un test neurologique, tandis que l’autre a toujours la balle logée dans sa tête et il est difficile d’extraire le projectile sans causer de dommages permanents.

Léa a accompagné les mères des enfants blessés (Photo: ABC)

Enfin, Park, motivé par Morgan, trouve un moyen d’éliminer les fragments de balle logés au plus profond de son cerveau et sauve Ethan. D’un autre côté, il met fin à sa «relation» avec Morgan pour continuer à sortir avec une résidente pédiatrique Heather.

Pendant ce temps, Claire et Asher se disputent pour savoir si les républicains ou les démocrates sont plus intolérants et la conversation devient tendue. Mais à la fin de la journée, Claire met ses propres opinions politiques de côté et traite Asher pour un cheeseburger après le travail.

LE BÉBÉ ET LEA DE SHAUN EN DANGER?

L’arrivée des deux enfants à l’hôpital et leur état de santé grave affectent trop Shaun, d’autant plus qu’il deviendra bientôt père. Lorsqu’elle parle à Glassman, il explique que c’est parfaitement normal, que c’est le prix de la parentalité.

Au cours de ce chapitre de «Le bon docteur«Lea est à l’hôpital en attendant ce qui se passe avec les deux enfants. Elle vient pour un test de glucose, une procédure de routine pour une femme enceinte pour dépister le diabète gestationnel. Après avoir vérifié que tout était en ordre, elle est restée toute la nuit avec Taryn et Carina, les mères des enfants blessés.

Le lendemain, Shaun et Lea quittent l’hôpital calmement, mais à ce moment-là, elle attrape son estomac et tombe au sol, immédiatement Murphy court demander de l’aide. Qu’arrivera-t-il au bébé?