Le synopsis de Batman étendu ajoute une définition à l’intrigue du film

Les derniers mois ont enfin fait la lumière sur Matt Reeves Le Batman, et bien qu’il y ait encore beaucoup de choses qui se cachent dans l’ombre de la dernière itération sur grand écran du Chevalier noir, nous avons une idée raisonnable de ce à quoi s’attendre du film dirigé par Robert Pattinson. Récemment, le synopsis officiel a été mis à jour et étendu, et bien qu’il ne révèle pas trop de choses que nous ne savions pas déjà, il rassemble tous les petits extraits qui ont été publiés jusqu’à présent en un seul endroit pour la dissection.

Le nouveau synopsis de Le BatmanLe site officiel de ‘s lit, « De Warner Bros. Pictures vient Matt Reeves’ Le Batman, avec Robert Pattinson dans le double rôle du détective justicier de Gotham City et de son alter ego, le milliardaire reclus Bruce Wayne.

« Deux ans à arpenter les rues en tant que Batman (Robert Pattinson), semant la peur dans le cœur des criminels, a conduit Bruce Wayne au plus profond de l’ombre de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance – Alfred Pennyworth (Andy Serkis), Lt. James Gordon (Jeffrey Wright) – parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de personnalités de premier plan de la ville, le justicier solitaire s’est imposé comme l’unique incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens.

« Quand un tueur cible l’élite de Gotham avec une série de machinations sadiques, une traînée d’indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde dans une enquête sur le monde souterrain, où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle/aka Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot/ alias le Pingouin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) et Edward Nashton/alias le Riddler (Paul Dano). Alors que les preuves commencent à se rapprocher de la maison et que l’ampleur des plans de l’auteur devient claire, Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rendre justice aux abus de pouvoir et à la corruption qui affligent depuis longtemps Gotham City.

» Aux côtés de Pattinson (Tenet, The Lighthouse) dans le rôle de la célèbre et infâme distribution de personnages de Gotham, on retrouve Zoë Kravitz (Big Little Lies, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) dans le rôle de Selina Kyle; Paul Dano (Love & Mercy, 12 Years a Slave) comme Edward Nashton; Jeffrey Wright (Pas le temps de mourir, Westworld) comme James Gordon du GCPD; John Turturro (les films Transformers, The Plot Against America) comme Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (The Magnificent Seven, Interrogation) comme Gotham DA Gil Colson ; Jayme Lawson (Farewell Amor) dans le rôle de Bella Reál, candidate à la mairie ; avec Andy Serkis (les films La Planète des singes, Black Panther) dans le rôle d’Alfred ; et Colin Farrell (Les messieurs, les bêtes fantastiques et où les trouver) dans le rôle d’Oswald Cobblepot.

« Warner Bros. Pictures présente une 6e & Idaho/Dylan Clark Productions Production, un film de Matt Reeves, Le Batman. Le film devrait sortir dans les salles à partir du 2 mars 2022 et sera distribué dans le monde entier par Warner Bros. Pictures. »

Warner Bros. espère que Le Batman lancera une nouvelle franchise dans le monde du Caped Crusader, avec plus de films prévus, une série dérivée de Gotham PD déjà en production et une émission supposée centrée sur le pingouin de Colin Farrell en développement. Après une origine très instable, les fans ayant immédiatement rejeté Robert Pattinson pouvant reprendre le rôle de Batman, l’arrivée d’un certain nombre de bandes-annonces, d’aperçus et de rapports sur les premières projections ont commencé à créer un battage médiatique qui atteindra son apogée d’ici le moment où le film arrive dans les salles en mars de l’année prochaine.





