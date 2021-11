Bridgerton : le tournage se termine pour la deuxième saison de Netflix avec Jonathan Bailey et Simone Ashley

Shonda rime réussi une fois de plus : créer un série à succès mondial et ses fans ont hâte de voir plus de saisons. Comme pour d’autres de ses productions, c’est cette fois au tour de Bridgerton, la fiction originale de Netflix qui arrivera avec une nouvelle livraison. Et pour le plus grand bonheur de tous leurs fans, le casting a surpris cet après-midi avec une agréable nouvelle : La deuxième partie a déjà fini son tournage !

C’était pour 2020 quand le Série d’époque basée sur les romans de Julia Quinn arrivé au géant straning. Et les internautes n’en ont pas douté : ils l’ont rapidement positionnée parmi les tendances pour en faire plus tard l’une des séries les plus vues de l’histoire du N rouge. C’est que son intrigue était très attrayante: Les huit frères de la famille Bridgerton cherchent l’amour et le bonheur dans la haute société londonienne. Drame, romance et super production ont été les clés pour en faire l’un des plus choisis par les téléspectateurs au cours de l’année écoulée.

son showrunner, Chris Van Dusen, a travaillé sans relâche pour préparer une deuxième saison à la hauteur. Fini le temps de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) et Simon Basset (Régé-Jean Page) comme protagonistes, car maintenant le commandement sera Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) et Kate Sharma (Simone Ashley). Posant aux côtés des nouveaux acteurs principaux de la série, le créateur a annoncé la nouvelle sur son profil Instagram.

« Nous avons fini de tourner la deuxième saison ! Je suis très fier de ces acteurs et de cette équipe qui ont contribué par leur travail chaque jour de cette année difficile.Van Dusen a écrit. Et j’ajoute : « J’ai hâte que le monde voie ce que nous leur réservons. Et ces deux-là qui sont ici avec moi sur la photo (Jonathan Bailey et Simone Ashley)… les mots ne leur suffisent pas. Nous allons créer en 2022”.

Nous devons encore attendre pour en savoir plus sur ce qui arrivera dans le deuxième volet. Cependant, Netflix a publié un Au premier coup d’œil à la série à l’événement mondial TUDUM Cela a laissé les fans vouloir en voir plus. Avec de nouveaux ajouts, des scandales familiaux et un casting des plus élégants, la série s’apprête à conquérir une nouvelle fois les utilisateurs du service de streaming lors de l’année prochaine.

