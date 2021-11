Cary Elwes est toujours contre un redémarrage de la princesse Bride

La princesse à marier est l’un des films les plus appréciés des années 1980, et la star Cary Elwes pense qu’il devrait le rester.

Les remakes sont une machine à profits presque garantis pour Hollywood, car qu’ils soient mauvais ou bons, les fans de l’original ne peuvent s’empêcher d’être curieux de voir ce qui a été fait à une histoire qu’ils ont grandi en regardant ou avec laquelle ils ont une autre affiliation. Cependant, Cary Elwes n’est certainement pas d’accord avec l’idée de refaire des films parfaitement bons et bien-aimés simplement parce qu’ils sont plus âgés et il l’a encore prouvé en continuant d’insister sur le fait que La princesse à marier ne devrait jamais recevoir le traitement de remake. Alors que de nombreux films des années 1980 ont succombé à être refaits ou redémarrés, avec un très large éventail de succès, La princesse à marier a réussi d’une manière ou d’une autre à rester tel qu’il était initialement prévu et, franchement, tout le reste serait… eh bien… inconcevable.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

La princesse à marier est l’un des films les plus cités et les plus aimés de la fin des années 80. Conte fantastique réalisé par Rob Reiner et adapté du roman de William Goldman de 1973, le film voit essentiellement un grand-père, joué par le grand Peter Falk, racontant une histoire à son petit-fils. Au fur et à mesure que l’histoire est racontée, l’action est jouée à l’écran par un casting comprenant Elwes, Robin Wright, Chris Sarandon, Andre the Giant, Mandy Patinkin et Christopher Guest, et présente également des apparitions prolongées de Billy Crystal, Mel Smith, et Peter Cook.

Tout en parlant au Hollywood Reporter, Elwes a continué à soutenir sa conviction précédemment déclarée qu’il n’y a aucune raison valable pour La princesse à marier à refaire. Il a admis que « le coût de la promotion et de la publicité est devenu si prohibitif maintenant que [the studios] veulent réduire cela », mais en ce qui le concerne, il vaut « mieux le laisser tranquille ». Il a dit:

«Pour les studios, le coût de la promotion et de la publicité est devenu si prohibitif maintenant qu’ils veulent réduire cela. Leur sentiment est que lorsqu’ils font un redémarrage ou un remake, ils ont un public cible, ils n’ont donc pas à dépenser autant en marketing. Donc je comprends la motivation. Mais ma théorie est, écoutez, si le film est populaire et qu’il est bien fait, et que les gens l’adorent, je pense qu’il vaut mieux le laisser tranquille. Si un film a atterri dans le cœur du public, alors, pour moi, ce n’est pas une bonne idée d’essayer de le revisiter.

Le film a été mentionné à plusieurs reprises avec les mots redémarrer et refaire, mais jusqu’à présent, il a réussi à s’en sortir indemne. Cependant, la propriété a été revisitée d’autres manières récemment, notamment dans le cadre de la courte série Quibi qui a vu le film recréé dans les maisons de certains invités spéciaux pendant la pandémie, et en tant que lecture virtuelle en direct organisée en partie par Elwes l’année dernière en faveur des démocrates du Wisconsin.

Ces dernières années, il y a eu une augmentation des suites de films revisitant les films des années 80 et 90 qui ont abouti à des Ghostbusters: Afterlife, Hocus Pocus 2, et la dernière série de Halloween des films, qui ont tous revitalisé d’anciennes propriétés et exploité leur base de fans ready-made. Tandis que La princesse à marier est une histoire autonome qui n’a pas besoin d’une telle suite, et un remake ferait sûrement plus de mal que de bien, certains diront que cela ne peut pas durer éternellement.





La star de Batman Zoe Kravitz dit que Robert Pattinson est « parfait » en tant que Bruce Wayne Zoë Kravitz a vu une partie de ce que Matt Reeves réserve aux fans avec The Batman et pense que Robert Pattinson est un parfait chevalier noir.

Lire la suite





A propos de l’auteur