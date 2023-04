Lost Star dit qu’il n’est plus déçu par la série ; « La fin n’a pas vraiment d’importance. »

Quand la populaire série de science-fiction Perdu terminé après six saisons, beaucoup de gens n’étaient pas satisfaits de la façon dont la finale a conclu l’histoire. L’une de ces personnes était la star de la série Harold Perrineau, qui a joué Michael dans la série. S’exprimant précédemment, l’acteur a déclaré que, comme beaucoup d’autres, il était « déçu… comme les fans étaient déçus » de la façon dont la série s’est terminée, en particulier en ce qui concerne son personnage. Cependant, il semble que le temps ait changé son opinion. En parlant à Comicbook.com de sa série actuelle DepuisPerrineau a dit :





« Eh bien, vous savez, à l’époque, j’étais un peu frustré à ce sujet pour le personnage, pour Michael et pour Walt, mais, la chose à laquelle je pense, les gens qui l’écrivent et je l’apprécie vraiment. C’est la même chose que j’apprécie à propos de From, c’est que vous montez dans ce super manège et que vous montez dans ce manège auquel vous devenez émotionnellement attaché. Donc pendant six ans, vous savez, vous êtes juste là-dessus, cette chose excitante se passe pour vous et quelle que soit la fin, cela ne change rien au fait que vous venez d’avoir six ans de ce tour de montagnes russes. Donc ma position a changé en cela, comme la fin n’a vraiment pas d’importance, mais que vous devez faire ce voyage vraiment. Je pense que c’était une façon très intelligente de considérer la finale de Lost.

Lost Delivered L’une des fins télévisées les plus controversées de tous les temps

Quand Perdu a fait ses débuts sur ABC en 2004, le drame mystérieux créé par Jeffrey Lieber, JJ Abrams et Damon Lindelof est devenu une série incontournable. Racontant l’histoire d’un groupe de survivants d’un accident d’avion qui sont bloqués sur une île qui semble abriter un monstre, des ours polaires et une trappe mystérieuse, la série a soigneusement développé son intrigue au cours des premières saisons avant de se plonger dans le voyage dans le temps et des êtres presque divins juste avant que tout ne doive être bouclé en une saison lorsque le spectacle a été annulé.

La dernière saison de l’émission a fini par présenter un double scénario qui continuait l’histoire directement à partir de la finale du cliffhanger de la saison 5 et créait une toute nouvelle chronologie avec les mêmes personnages familiers vivant apparemment dans une réalité alternative où l’accident d’avion ne s’est jamais produit. À la fin de la saison, le scénario conclu avec une réalité alternative de la dernière saison s’est avéré être une vie après la mort créée dans une conscience collective où tous les survivants de l’avion se sont réunis pour «passer à autre chose».

La fin a rejoint une foule d’autres émissions de télévision, telles que Les Sopranos, cela s’est terminé d’une manière que de nombreux fans ont été massivement déçus. Que le voyage en valait la peine, cela semble être quelque chose qui est encore ouvert au débat. Cependant, avec tant de nouvelles séries qui n’ont même plus la chance de se terminer, peut-être le fait que Perdu a reçu une conclusion est quelque chose qui devrait être considéré comme un miracle en soi.