La recette de soupe au poulet copieuse de Kris Jenner est un favori parmi le clan Kardashian-Jenner

La valeur nette de Kris Jenner montre qu’elle n’a pas à cuisiner si elle ne le veut pas. Cependant, la matriarche Kardashian-Jenner aime créer des repas pour son énorme famille et son petit ami, Corey Gamble. Elle a même partagé certains de ses aliments préférés dans un livre de cuisine intitulé Dans la cuisine avec Kris : une sélection des favoris de la famille Kardashian-Jenner.

Dans son livre de cuisine, Jenner a une recette de soupe qui aide sa tribu à traverser leur vie bien remplie.

Kris Jenner a publié un livre de cuisine pour les Kardashian-Jenners en 2014

Les enfants de Jenner comptent sur la maman pour leur fournir beaucoup d’amour. L’ancienne star de télé-réalité de 65 ans porte de nombreux chapeaux, mais elle est surtout fière d’élever ses enfants. Au total, Jenner a six enfants : Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner et Kylie Jenner. De plus, Jenner n’est jamais trop occupée pour être une grand-mère fabuleuse pour ses 11 petits-enfants.

En 2014, le L’incroyable famille Kardashian alun a créé un livre de cuisine rempli de ses recettes familiales préférées. Lors d’un entretien avec Personnes, Jenner a déclaré qu’elle pensait que le livre « serait quelque chose qu’ils auraient toujours même quand je ne suis pas là, si pour aucune autre raison ».

Comment faire la soupe au poulet copieuse de Kris Jenner

Tout en faisant la promotion de son livre de cuisine, Jenner a déclaré au Today Show que l’un de ses aliments réconfortants à préparer à la maison était sa « soupe de poulet copieuse ». La recette peut servir environ 8 à 10 personnes et fera un déjeuner ou un dîner parfait.

« Cette recette de soupe au poulet est absolument mon plat réconfortant préféré. C’est quelque chose que j’aime faire à l’automne, lorsque le temps commence à se rafraîchir un peu ici en Californie du Sud. Kendall, Kylie et Rob demandent toujours cette soupe quand ils se sentent malades.

Jenner a également déclaré que son ex, Caitlyn Jenner, aimait également la soupe. Pour ceux qui veulent recréer sa soupe à la maison, il faudra commencer par le bouillon. Pour ce faire, utilisez « deux poulets rôtis moyens, un oignon jaune moyen, coupé en quartiers, une carotte moyenne, hachée grossièrement et une côte de céleri moyenne, hachée grossièrement ».

Quant à la soupe elle-même, Jenner recommande « deux carottes moyennes, coupées en dés de 1/2 pouce, deux côtes de céleri moyennes, coupées en dés de 1/2 pouce, trois gros oignons verts, des parties blanches et vertes, tranchés finement ». En outre, vous avez besoin de deux tasses de fleurons de brocoli ou de chou-fleur, ou d’une combinaison d’une courgette moyenne coupée en dés de 1/2 pouce et d’une courge moyenne. Elle ajoute également : « une cuillère à café de poudre de chili, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café d’assaisonnement Spike ou une autre marque de sel d’assaisonnement tout usage, 1/4 tasse d’orge perlé et une tasse de pâtes pastina ».

Une fois, elle a fait un gâchis en cuisinant pour Corey Gamble

La vie de Jenner est différente de ce qu’elle était lors de son premier lancement Dans la cuisine avec Kris : une sélection des favoris de la famille Kardashian-Jenner. Une fois le livre de cuisine sorti, elle a officiellement divorcé de Caitlyn après plus de 20 ans de mariage. En 2014, elle et Gamble se sont connectées, et la paire est depuis inséparable.

Le petit ami de Jenner s’entend également bien avec sa célèbre famille. Au KUWTK, les fans ont souvent vu Gamble être la voix de la raison pour les sœurs Kar-Jenner. Lorsque les caméras ne tournaient pas, il était apparemment tout aussi impliqué dans la famille. En mars 2020, Us Weekly a rapporté qu’elle avait renversé de l’huile sur le sol de la cuisine alors qu’elle préparait un repas pour Gamble et Kylie Jenner. Bien sûr, Kylie a posté l’épreuve sur ses histoires Instagram.

« J’ai dit : « Prenons des photos », et l’huile a volé partout, et j’ai l’impression que je ne sais pas [what happened]», a expliqué la fondatrice de Kylie Cosmetics. « Merde. »

