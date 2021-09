Netflix annonce la date de sortie de la deuxième série de Tiger King

C’est vrai, Joe Exotic, Carole Baskin et tout un tas de chats fous seront de retour sur nos écrans le 17 novembre.

C’est bientôt, non ?

Annonçant le retour d’Exotic et de ses amis – enfin, pas d’amis – ils ont dit : « Le succès mondial Roi Tigre, qui a attiré 64 millions de foyers au cours des quatre premières semaines après sa première en mars 2020, reviendra sur Netflix pour plus de folie et de chaos. »