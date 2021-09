Netflix révèle la date de sortie de la saison 5 de Big Mouth

Netflix a confirmé la nouvelle lors de son événement mondial pour les fans de Tudum ce soir (25 septembre), qui a vu toute une série d’annonces concernant certaines des plus grandes séries et films du site de streaming qui devraient débarquer dans les mois à venir.

Selon la société, cette saison verra de nombreuses stars invitées spéciales, dont Brandon Kyle Goodman, Keke Palmer et Pamela Adlon.

L’année dernière, les fans étaient ravis lorsqu’ils ont appris que le Grande Bouche avait été renouvelé pour trois saisons supplémentaires (4, 5 et 6) l’été dernier, la quatrième étant diffusée à la fin de l’année dernière.

« Au début de la série, je me suis dit qu’il m’était permis de jouer ‘Missy’ parce que sa mère est juive et blanche – tout comme moi », a-t-elle déclaré.

« Mais ‘Missy’ est aussi noir, et les personnages noirs d’une série animée devraient être joués par des Noirs.

« Je reconnais à quel point mon raisonnement initial était vicié, qu’il existait comme un exemple de privilège blanc et d’allocations injustes avec un système de suprématie blanche sociétale et qu’en jouant à ‘Missy’, je m’engageais dans un acte d’effacement des Noirs .

A l’époque, Nick Kroll, le co-créateur de Grande Bouche, a partagé une déclaration sur Twitter au nom de lui-même et de ses collègues créateurs Andrew Goldberg, Mark Levin et Jennifer Flackett.

Dans ce document, il a déclaré qu’ils étaient « de tout cœur d’accord » avec la décision de Slate et s’était excusé auprès des fans pour leur « décision initiale de choisir un acteur blanc pour exprimer un personnage biracial ».

Il disait: « Après une discussion approfondie avec nous et nos collaborateurs noirs, Jenny Slate a décidé, et nous sommes entièrement d’accord, que Missy sur La grande bouche devrait être exprimé par un acteur noir.

« Nous nous excusons sincèrement et regrettons notre décision initiale de choisir un acteur blanc pour jouer un personnage biracial. Nous avons fait une erreur, avons pris notre privilège pour acquis, et nous travaillons dur pour faire mieux pour aller de l’avant.

« Nous sommes fiers de la représentation que Missy a offerte aux femmes de couleur cérébrales et sensibles, et nous prévoyons de continuer cette représentation et de développer davantage le personnage de Missy alors que nous refondons un nouvel acteur noir pour la jouer. »