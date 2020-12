La recette de jambon glacé d’Ina Garten est parfaite pour le dîner de Noël: elle a un «  facteur Wow majeur  »

Un jambon classique pour le dîner de Noël est un repas traditionnel des Fêtes et Barefoot Contessa Ina Garten a trouvé un moyen de rehausser un jambon de base avec un délicieux glaçage aux fruits si facile à préparer. Découvrez pourquoi elle dit que sa recette a un «grand facteur wow».

Ina Garten a déclaré que sa recette de jambon glacé apporte le « facteur wow »

Lors d’un épisode de Contessa aux pieds nus, Garten a expliqué à quel point sa recette de jambon glacé est un plaisir pour la foule. «Quand je fais un buffet, j’aime toujours avoir une chose qui ressemble au« facteur wow »majeur au milieu», a-t-elle expliqué, «et j’espère que ce n’est pas si difficile à faire.

Elle a enlevé le papier d’aluminium pour révéler un jambon glacé, en notant: «Maintenant, comment est-ce pour un facteur wow?»

La recette de jambon cuit à l’orange est si simple, en commençant par un jambon entièrement cuit et coupé en spirale qu’elle verse son glaçage maison et cuit.

1 jambon fumé (14 à 16 livres) entièrement cuit, coupé en spirale sur l’os

6 gousses d’ail

8 1/2 onces de marmelade d’orange

1/2 tasse de moutarde de Dijon

1 tasse de cassonade claire, tassée

1 orange, zestée

1/4 tasse de jus d’orange fraîchement pressé

Pour faire le glaçage, Garten hache les gousses d’ail dans un robot culinaire, puis ajoute le reste des ingrédients, en le transformant jusqu’à consistance lisse.

Elle verse le glaçage sur le jambon, puis cuit au four pendant 1 heure dans un four à 350 degrés jusqu’à ce que le jambon soit bien chauffé et que le glaçage soit doré.

Garten a également une recette de jambon de Virginie cuit au four qu’elle note sur un Aujourd’hui show blog est le «plat de fête ultime», avec un glaçage qui ne prend pas de temps à créer mais qui est un ajout impressionnant.

Elle recommande de choisir «le jambon de la meilleure qualité que vous puissiez trouver et d’acheter un jambon coupé en spirale ou de faire trancher le boucher et de refaire un jambon fumé entier.»

Pour la recette, elle utilise les mêmes ingrédients que son jambon orange cuit au four, mais utilise du chutney de mangue au lieu de la marmelade.

Ina Garten prépare un dîner décadent pour le réveillon du Nouvel An

Le jambon est une option traditionnelle pour le dîner de Noël, mais Garten propose un repas du réveillon du Nouvel An décadent et très rapide à préparer à la volée, avec seulement quelques ingrédients.

Lors d’une conversation le 11 décembre avec Katie Couric, la Contessa aux pieds nus a été interrogée sur son plat classique des Fêtes préféré.

Elle a expliqué comment leur dîner typique du réveillon du Nouvel An est «vraiment simple», mais contient également un ingrédient décadent qui en fait un repas spécial.

«Mon dîner classique du réveillon du Nouvel An, que vous pouvez préparer à la maison, est composé de capellinis au citron avec du caviar et c’est de mon premier livre», a expliqué Garten. «Et donc je prépare la sauce, qui équivaut à 60 livres de beurre et de jus de citron, et vous la mettez dans une casserole. Et puis vous faites cuire les capellinis, ce qui prend environ trois minutes à cuire… vous le mélangez, vous le servez avec une cuillerée de caviar dessus et c’est le réveillon du Nouvel An. C’est tout simplement génial.

Si vous n’aimez pas le caviar, n’ayez crainte, quand elle a montré comment faire sa recette de capellini au citron sur Contessa aux pieds nus, elle a partagé qu’il existe d’autres options de complément qui peuvent être remplacées.

«Ces pâtes sont vraiment polyvalentes – vous pouvez même les servir avec un peu de crevettes ou de poulet… vous pouvez simplement les avoir toutes seules», a-t-elle expliqué.

