Cloudflare lance la version bêta du VPN 1.1.1.1 avec WARP pour macOS et Windows

Annoncé pour la première fois en avril 2020, Cloudflare a enfin publié des versions bêta de son VPN 1.1.1.1 avec WARP pour macOS et Windows. Le service VPN inclut également la prise en charge de 1.1.1.1 pour les familles, qui bloque les logiciels malveillants et les sites pour adultes.

Cloudflare WARP VPN beta pour macOS

Cloudflare a créé 1.1.1.1 DNS pour rendre la navigation sur le Web plus rapide et plus privée. En septembre 2019, ils ont poussé le service 1.1.1.1 encore plus loin avec le lancement de son VPN WARP pour iOS et Android. WARP a étendu le service DNS de Cloudflare en créant un VPN facile à utiliser qui:

garantit que vos données sont sécurisées pendant leur transit.

empêche les réseaux entre vous et les sites que vous visitez de vous espionner.

vous protège des pirates informatiques qui reniflent vos données lorsque vous êtes sur une connexion Wi-Fi publique.

empêche votre fournisseur de services Internet d’enregistrer les données du navigateur et de les vendre aux annonceurs.

Cloudflare vient d’annoncer par e-mail la sortie des versions bêta de son VPN 1.1.1.1 avec WARP pour macOS et Windows. Ils ont été initialement annoncés en avril 2020 mais n’étaient pas disponibles jusqu’à présent.

Les versions bêta fonctionnent de la même manière que les versions iOS et Android mais ne prennent pas encore en charge WARP +. WARP + est le service d’abonnement de Cloudflare qui exploite son Argo Smart Routing pour rendre l’accès aux sites encore plus rapide.

Une fonctionnalité des versions macOS et Windows que les versions iOS et Android n’ont pas est la version 1.1.1.1 de Cloudflare pour les logiciels malveillants et le blocage de sites pour adultes. L’utilisation de l’option de blocage des logiciels malveillants utilisera les serveurs DNS 1.1.1.2 et 1.0.0.2, et l’utilisation du blocage des logiciels malveillants et du contenu pour adultes utilisera les serveurs DNS 1.1.1.3 et 1.0.0.3. Ces deux options fonctionnent conjointement avec le VPN WARP pour sécuriser et accélérer la connexion Internet.

1.1.1.1 avec les préférences de connexion WARP pour macOS

L’abonnement WARP + devrait être ajouté une fois le service sorti de la version bêta. En attendant, la version bêta est gratuite à télécharger et à utiliser.

