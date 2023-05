Will Ferrell en pourparlers pour jouer John Madden dans le biopic de David O. Russell

Le mot est un Jean Madden biopic avance d’Amazon et MGM avec David O. Russel (agitation américaine) dans le fauteuil du réalisateur, et une grande star peut être à bord pour jouer le regretté entraîneur et commentateur de la NFL. Selon la date limite, Will Ferrel (Fougueux) est en pourparlers préliminaires pour représenter potentiellement Madden dans le biopic. Le film avait son scénario, écrit par Cambron Clark, nommé dans le cadre de The Black List l’année dernière. Il sera produit par Todd Black d’Escape Artists.





Le rapport note également que le biopic est provisoirement intitulé comme fou. Alors que Madden est devenu célèbre grâce à son travail sur le terrain, fou se concentrera principalement sur la période où il a quitté la NFL pour faire équipe avec Electronic Arts pour devenir le pionnier de l’une des franchises les plus réussies et les plus durables de l’histoire du jeu vidéo. Il a d’abord prêté son nom et sa voix au fou série de jeux vidéo en 1988, et la franchise perdure à ce jour avec Madden NFL 23 être libéré l’année dernière.

Ce projet semble être distinct d’une série de biopics pour Madden annoncée en février. À cette époque, il a été signalé qu’une série limitée était en développement par le réalisateur Gavin O’Connor et l’écrivain Alex Sohn. Tom Brady aurait également été producteur exécutif. La série aurait pour but de faire la chronique de la carrière de Madden dans la NFL au lieu de mettre l’accent sur ses efforts en matière de jeux vidéo. Le statut actuel de ce projet, initialement conçu comme un long métrage, n’est pas clair, mais Brady a annoncé qu’il faudrait autant d’épisodes que nécessaire pour couvrir entièrement la carrière de Madden.

« Quand vous regardez la contribution qu’il a apportée sur le terrain en tant qu’entraîneur de football, à la transformation de deux industries, la diffusion et les jeux vidéo, je ne savais tout simplement pas comment faire cela en deux heures. Combien d’épisodes ? Ce sera dicté par l’histoire, mais ce sont les trois entreprises de football dans lesquelles il était que nous allons explorer », a déclaré Brady à propos de la série.





John Madden reçoit le traitement biopic

Ferrell, qui est devenu célèbre grâce à son travail comique sur Saturday Night Live, a été très occupé ces derniers temps avec d’autres projets. Il est récemment apparu dans le film musical de vacances Fougueux avec Ryan Reynolds. Il fait également partie de la distribution d’ensemble de Greta Gerwig’s Barbie, qui a récemment mis à nouveau Internet dans une frénésie avec la sortie de sa dernière bande-annonce. Ferrell, qui est déjà apparu dans des films bien-aimés comme Elfe, Demi frèreset Présentateurexprime également un chien aux côtés de Jamie Foxx dans la prochaine comédie R-rated errants et a un rôle dans le nouveau film de Todd Haynes mai décembredont la première a eu lieu à Cannes.

Russell est également connu pour son travail cinématographique acclamé, ayant remporté des nominations aux Oscars pour ses films Livre de jeu Silver Linings et agitation américaine. Il a déjà travaillé avec Ferrell ainsi qu’un producteur exécutif sur l’original Présentateur film. Plus récemment, le I Heart Huckabees et Le combattant dirigé par le barreur Amsterdamun film d’époque sorti l’année dernière qui présentait une solide distribution d’ensemble comprenant Christian Bale, Margot Robbie, Chris Rock et Anya Taylor-Joy.

fou n’a pas encore de date de sortie et on ne sait pas quand le tournage commencera.