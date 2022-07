Sony finalise une acquisition de 3,6 milliards de dollars de Bungie Studiosdollars

Les créateurs de Destiny et Halo font désormais partie des PlayStation Studios.

La conclusion de l’accord, qui a été déclarée en janvier, a été partagée par Sony et Bungie sur les réseaux sociaux. Les sociétés ont réussi à obtenir l’approbation de tous les régulateurs antitrust qui ont examiné la fusion.

Selon les termes de l’accord, le studio conservera une totale liberté de création et pourra sortir ses jeux non seulement sur les consoles PlayStation.

Selon le responsable de PS Studios, Hermen Hulst, il se réjouit d’une coopération fructueuse avec Bungie.

J’ai toujours admiré les jeux ambitieux et révolutionnaires de Bungie et leur importance pour leur art, leur créativité et leur communauté. J’ai hâte de passer plus de temps avec Pete Parsons, Jason Jones et leur équipe alors que nous traçons ensemble le parcours du voyage SIE, PS Studios et Bungie.

Auparavant, Sony a noté qu’ils essayaient d’aller vers une « plus grande multiplateforme » et a fait valoir que l’achat de Bungie était une étape vers cet objectif.

Dans un post précédent, Le studio connu pour Halo et Destiny « restera multiplateforme ».

Bungie conservera son leadership actuel et continuera à travailler sur Destiny 2 et la nouvelle IP. Le studio aura également la liberté de création et le droit d’auto-publier ses jeux sur toutes les plateformes, pas seulement sur les consoles PlayStation.

Rejoindre Sony, selon le directeur de Bungie, Pete Parsons, permettra au studio d’embaucher de nouveaux employés et de mettre activement en œuvre ses plans.

Sony travaille sur un accord avec Bungie depuis environ 5 à 6 mois, a déclaré Christopher Drin, rédacteur en chef de GamesIndustry.biz.

Ryan, par ailleurs, a de nouveau rappelé que Sony élargirait l’audience PlayStation « en dehors des consoles » mais n’a pas précisé comment.

Nous commençons à travailler en multiplateforme ; vous l’avez peut-être déjà remarqué.

De plus, nous avons un plan agressif pour développer les services en direct. Et l’opportunité de travailler avec Bungie et d’apprendre de ces personnes talentueuses accélérera considérablement la voie que nous avons choisie.

Jim Ryan