Maman se décrit comme une mère respectueuse qui ne laisse pas sa fille subir des punitions ou fixer l’heure du coucher

Une maman défend sa décision de se qualifier de parent « respectueux » qui laisse certaines libertés à sa fille.

Alors que la technique parentale douce est devenue très populaire au cours des dernières années, de nombreuses personnes s’opposent avec véhémence à l’idée de créer un partenariat avec un enfant au lieu de l’idée de la parentalité traditionnelle.

Cependant, une mère du Yorkshire au Royaume-Uni, Zoe Ayre, 36 ans, a trouvé le succès grâce à l’idée d’être un parent « respectueux » et partage ses méthodes avec d’autres parents.

Ayre se décrit comme un parent «respectueux» qui ne laisse pas sa fille subir des punitions ou avoir une heure de coucher fixe.

Ayre, qui vit dans le Yorkshire avec son mari Andrew et leur fille d’un an, Hattie, a révélé qu’elle avait découvert la parentalité « respectueuse » après avoir lu « Le livre que vous souhaiteriez que vos parents aient lu ».

« J’ai eu des commentaires, en particulier de la part de l’ancienne génération, où cette approche leur est inhabituelle », a déclaré Ayre, selon Mirror UK.

Ayre a crédité le livre pour l’avoir aidée à réévaluer l’enfance «traditionnelle» qu’elle avait voulu donner à sa fille.

Maintenant, Ayre laisse sa fille dormir quand elle veut, ne la force pas à partager avec les autres et ne distribue jamais de punitions.

« J’ai rarement un enfant fatigué et contrarié parce qu’il peut dormir quand il en a besoin. Cela m’a vraiment aidée émotionnellement parce que je n’ai pas le stress supplémentaire des attentes et de l’intégration de nos vies dans une routine établie », a-t-elle expliqué.

Ayre a admis que son tout-petit se couche parfois jusqu’à 21h30 si elle a fait une sieste l’après-midi.

Elle s’est également assurée d’enseigner à sa fille l’importance de dire «non» et a laissé Hattie refuser l’affection et le contact physique des personnes dont elle n’en veut pas, y compris les membres de la famille.

Ayre a également révélé qu’elle ne voyait pas la nécessité de punir sa fille, affirmant que les enfants « passaient souvent à côté de l’essentiel ».

« Je n’applique pas non plus de punitions dans notre foyer, car je pense qu’ils ne comprennent pas pourquoi ils se comportent comme ça en premier lieu », a-t-elle déclaré.

Ayre a défendu sa technique parentale contre les critiques.

Bien qu’elle ait reconnu que de nombreuses personnes avaient trouvé à redire à la façon dont elle avait décidé d’élever sa fille, en fin de compte, Ayre a souligné que l’idée d’une parentalité « respectueuse » fonctionnait pour elle.

Elle a expliqué que malgré le caractère non conventionnel de la parentalité en liberté, elle espère que Hattie sera capable de « défendre ce en quoi elle croit » lorsqu’elle vieillira.

« J’espère que cela signifiera qu’elle sera capable de se défendre et de défendre ce en quoi elle croit », a-t-elle déclaré.

Ayre a également souligné qu’elle ne suit pas toujours ses propres techniques parentales « respectueuses » et qu’elle se trompe souvent.

« Bien sûr, il y a eu des moments où j’ai réagi d’une manière que j’aurais aimé ne pas avoir, par exemple en criant et en la réprimandant. Ce sont ces moments où j’ai dérapé, que je me remets en question et réaffirme mon approche c’est ce qui me convient. »

« La réalité est que nos enfants apprennent – leur cerveau n’est pas complètement développé et ils apprennent encore à interagir avec le monde qui les entoure. »

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram et Twitter.