La projection de RRR déclenche une danse du public

Alors que la saison des récompenses 2023 se termine, les studios commencent à intensifier les promotions. Les films qui ont été créés plus tôt dans l’année ont plus de chances d’être oubliés par le public et les critiques, donc une tactique populaire est les projections d’événements. Une de ces projections a apporté quelque chose de particulièrement spécial. Lors d’une projection Beyond Fest de RRR, la célèbre séquence de danse s’est emparée des spectateurs du théâtre. Les participants ont couru devant le théâtre et ont commencé à danser ! Les enregistrements de l’événement peuvent être visionnés ci-dessous.





La projection de RRR a été coordonnée par Beyond Fest et s’est tenue au Los Angeles Chinese Theatre. Les billets pour la projection ont été mis en vente le 4 janvier et se sont vendus en 98 minutes ! Le réalisateur et scénariste SS Rajamouli a assisté à la projection avec les stars NT Rama Rao Jr. et Ram Charan, les trois ont ouvert la projection avec le réalisateur JJ Abrams et ont ensuite suivi une séance de questions-réponses.

Plusieurs enregistrements plus sincères de la projection ont été publiés en ligne, montrant que le numéro de danse n’était pas le seul moment où la foule était aspirée. Le public applaudissait, applaudissait et hurlait tout au long. Même l’officiel RRR Le compte Twitter a partagé quelques clips du public applaudissant.

RRR vise à balayer les récompenses

RRR est un film qui raconte l’histoire de deux célèbres révolutionnaires indiens, Alluri Sitarama Raju et Komaram Bheem, alors qu’ils repoussent le Raj britannique. Alors que les personnages principaux sont de véritables figures de proue, le film se déroule à une époque de leurs vies qui n’est pas documentée. Dans le film, Bheem est un membre de la tribu Gond qui part infiltrer le Raj britannique afin de sauver la fille kidnappée Malli. Pendant ce temps, Raju est membre de la police impériale indienne qui a été embauché pour protéger le Raj. Après un incident où les deux font équipe pour sauver un enfant, Bheem et Raju forment une solide amitié qui est mise à l’épreuve contre leurs deux buts opposés.

La séquence de danse en particulier est à mi-chemin du film, lorsque Bheem a complètement infiltré le domaine du Raj. Les deux héros se lancent dans une grande danse qui excite et bouleverse à la fois leurs hôtes. La séquence de danse peut être visionnée dans toute sa splendeur ci-dessous.

RRR a été créée en mars 2022 et a été un succès retentissant dans le monde entier. Au moment d’une sortie en streaming, Netflix n’a pas tardé à s’emparer des droits et a distribué le film en mai. Peu de temps après, le film s’est classé au premier rang des films non anglais les plus regardés sur la plateforme.

Maintenant que c’est la saison des récompenses, le RRR L’équipe ne veut pas que le public oublie son impact de l’année dernière. Jusqu’à présent, le film compte 45 nominations impressionnantes dans le monde, dont neuf à ce jour. Ces prix incluent le Saturn du meilleur film international, le New York Film Critics Circle du meilleur réalisateur et l’Alliance of Women Film Journalists du meilleur film en langue non anglaise. Actuellement, le film est nominé pour deux Golden Globes, la meilleure chanson originale et le meilleur film en langue non anglaise. Nous saurons ce soir si le RRR l’équipe reviendra à la maison avec ceux-là !

Il n’y a actuellement aucune nouvelle des très convoités Oscars, mais il y a une forte pression pour que l’épopée historique soit en lice. Selon IndieWire, Jason Blum prédit déjà pour RRR pour remporter le prix du meilleur film. Indépendamment de la réussite du film aux récompenses, RRR a absolument eu un impact énorme sur le public du monde entier, ouvrant la voie au cinéma indien pour gagner un public plus large que jamais.