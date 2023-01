Qualcomm Satellite copie l’iPhone : il sera bientôt sur Android et il est plus important que vous ne le pensez

Grâce au réseau satellite Iridium et au développement de Qualcomm, votre mobile pourra envoyer des messages d’urgence de n’importe où avec ou sans couverture.

Les messages SMS d’urgence arriveront sur Android grâce à la technologie Snapdragon Satellite.

Tout le monde veut s’inscrire connexion satellite sur smartphone et les appareils mobiles, d’Elon Musk et son Starlink aux opérateurs eux-mêmes, bien qu’il semble que les premiers à arriver après Apple et l’iPhone seront tous les téléphones Android qui intègrent le Nouveau chipsets phares de Qualcomm.

Et c’est que la maison de San Diego a présenté au CES 2023 à Las Vegas ce qui sera la première solution satellite au monde capable de prendre en charge la messagerie bidirectionnelle via le réseau Iridium pour les smartphones hautes performances.

Ce nouveau service s’appelle Satellite Muflierpossède Qualcomm et promet de répliquer, avec de meilleures fonctionnalités, la messagerie d’urgence qui Apple a présenté il y a quelques mois avec Globalstaret qui utilise les satellites de cette dernière société pour offrir couverture mondiale pour l’envoi de SMS d’urgence même des endroits les plus inhospitaliers et inhabités de la planète.

L’option de Qualcomm utilisera les systèmes Modem Snapdragon 5G-RF avec la constellation Iridium pour permettre aux fabricants et aux fournisseurs de services de offrir une couverture véritablement mondialeà travers la bande L résistante aux intempéries, pour vos smartphones coupés plus prime.

important est que On ne parle pas d’avenirs mais de réalitéset est-ce que cette nouvelle option est déjà fait ses débuts avec le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 qui monteront les smartphones haut de gamme de 2023 que nous connaîtrons dans ces semaines, donc Il est possible au milieu de 2023 de commencer à travailler Snapdragon Satellite via les mises à jour du firmware.

Une connectivité robuste et fiable est au cœur des expériences les plus premium. Snapdragon Satellite présente notre leadership dans le développement des communications mondiales par satellite, ainsi que notre capacité à apporter des innovations supérieures aux appareils mobiles à l’échelle commerciale.

Ils ont également été vus d’Iridium « Fier d’être le réseau satellite choisi pour prendre en charge Snapdragon Satellite« , indiquant que sa constellation de satellites LEO couvre toutes les régions du monde sans exception pour que nos smartphones puissent envoyer des messages d’urgence sans problèmes majeurs de n’importe où déjà bien la couverture existe ou non du réseau mobile traditionnel.

Il est également prévu, dans le feuille de route de Qualcomm, qui votre service Snapdragon Satellite s’étend à d’autres appareilsy compris les ordinateurs portables, les tablettes, les voitures, portablesappareils IoT et en général tout autre gadget qui peut se connecter et envoyer des messages d’urgence ou de tout autre type, donc L’écosystème Snapdragon Satellite va se développer avec de nouvelles implémentations et de nouveaux services arriver à l’avenir pour prendre en charge même les réseaux NTN 5G non terrestres.

A été garminfabricant renommé de solutions pour quantifier notre activité dans les sports outdoor, le premier qui a voulu confirmer que très bientôt leurs nouveaux appareils adopteront Snapragon Satellitecar ce type de messagerie est essentiel dans leurs produits :

Garmin se réjouit de l’opportunité d’étendre ses services d’intervention d’urgence par satellite à des millions de nouveaux utilisateurs dans le monde, car Garmin Response gère déjà des milliers d’incidents SOS chaque année, ce qui peut contribuer à sauver de nombreuses vies. Nous sommes impatients de nous associer à Qualcomm et Iridium pour aider les gens à se connecter avec les services d’urgence partout où la vie et les aventures les mènent.

