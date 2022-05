Doctor Strange 2 : comment Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen se sont entendus sur le plateau

in

merveille

Elizabeth Olsen et Benedict Cumberbatch sont les protagonistes du nouveau succès de Marvel. Mais comment était-ce pour eux de travailler ensemble ? On vous dit !

© GettyBenedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen

Le premier film Marvel de 2022 est déjà disponible dans tous les cinémas et est, ni plus ni moins que Doctor Strange dans le multivers de la folie. La bande, qui a Benedict Cumberbatch en tant que protagoniste, était très attendu par les fans de merveillesurtout après les événements survenus à Spider-Man : Pas de retour à la maison. A tel point que son arrivée sur grand écran a révolutionné tout le monde.

Aussi, il y a le fait que Doctor Strange dans le multivers de la folie a un assaisonnement particulier : l’apparition de Elizabeth Olsen comme sorcière écarlate. L’actrice, à cette occasion, croise sa route avec Benedict Cumberbatch pour la première fois face à face et, sans aucun doute, il a donné l’une de ses meilleures performances. Et, autant que le protagoniste est Stephen Strange, sa participation au film est de la plus haute importance.

A tel point que les acteurs, elizabeth olsen Oui Benedict Cumberbatch Ils ont dû travailler ensemble plus que jamais pour ce film et ils l’ont parfaitement fait. Eh bien, ils se sont avérés avoir une alchimie inégalée au point que leurs rencontres ont traversé l’écran. Pour cette raison, tout indique que les coulisses ont été faciles à transporter, surtout pour ce qui est vu dans l’édition finale du film.

Cependant, récemment, qui a confirmé que c’était Olsen. Eh bien, l’interprète de Wanda a avoué que travailler avec Cumberbatch a été l’une des choses les plus merveilleuses de sa carrière. « J’étais très excité de lui parler», a-t-il commencé par expliquer lors d’une interview accordée à Empire puis a ajouté : «J’ai vraiment apprécié notre conversation constante, notre analyse et notre tentative de comprendre d’où viennent les deux personnages.”.

C’est-à-dire, elizabeth olsen Oui Benedict Cumberbatch Ils jouissaient des meilleures relations de travail. De plus, il faut préciser que ce n’est pas la première fois que leurs personnages travaillent ensemble dans un film. merveillemais ils en ont autant main dans la main que dans Doctor Strange 2. Et, sans aucun doute, ils ont réussi à le mener à bien de la manière que tout le monde attendait.

