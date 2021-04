La prochaine version de Chrome vous permet de sélectionner du texte sur un site Web et de partager un lien direct vers l’élément souligné

Google Chrome, le navigateur le plus populaire et le plus utilisé au monde, va ajouter une nouvelle fonctionnalité pour rendre le partage de contenu plus confortable. À partir de la prochaine version, les utilisateurs peuvent sélectionner une partie du texte d’un site Web et partager le lien avec lui. De cette façon, quiconque ouvre le lien sera dirigé directement vers la partie où se trouve le texte sélectionné.

La nouvelle fonctionnalité a commencé à se déployer dans les versions d’essai de Chrome 90. Alors qu’auparavant, cela était possible via une extension officielle, il est désormais disponible par défaut dans Chrome à partir de la version 90 du navigateur.

Comment partager le texte sélectionné d’un we dans Chrome

Son utilisation est extrêmement simple. Une fois la fonctionnalité activée, il ne vous reste plus qu’à sélectionnez une partie du texte du web qui nous intéresse. Plus tard, en appuyant sur le bouton secondaire sur le texte sélectionné, nous choisissons l’option « Copier le lien pour mettre en surbrillance ». De là, il vous suffit de coller le lien là où nous sommes intéressés et lorsque vous l’ouvrirez, il ira directement au texte sélectionné sur le Web.





C’est une fonctionnalité qui peut gagner beaucoup de temps en ne visualisant que les données qui nous intéressent d’un web. Depuis l’année dernière, Google a automatiquement effectué quelque chose de similaire dans son moteur de recherche, amenant l’utilisateur directement à la partie d’un texte qui répond à la question qui a été recherchée dans le moteur de recherche.

Pour tous ceux qui veulent essayer la nouvelle fonctionnalité de partage du texte sélectionné, il est nécessaire de télécharger la dernière version bêta de Chrome 90. Par la suite, à partir de la section des fonctions expérimentales (en entrant Chrome: // flags dans la barre de recherche) vous avez à activez l’option ‘Copier le lien vers le texte’. Après avoir redémarré le navigateur, il sera disponible.





Il est à noter que l’option fonctionne uniquement en chrome. Autrement dit, si un utilisateur ouvre l’un de ces liens spéciaux, il devra le faire dans Chrome pour afficher le texte sélectionné. Sinon, ouvrir le lien dans un autre navigateur ouvrira simplement la page Web de la manière traditionnelle sans conduire à aucun texte sélectionné.

Via | Adrienne Porter Felt