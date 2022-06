8 nouvelles applications de ces dernières semaines que nous vous recommandons d’essayer

in

Ces 8 nouvelles applications du Play Store valent vraiment la peine, essayez-les !

Chaque semaine de nouvelles applications gratuites de toutes sortes et parmi toutes débarquent dans le Google Play Store nous sélectionnons le meilleur et nous les ajoutons à notre liste mise à jour avec les meilleures nouvelles applications et jeux pour Android.

Mais, pour nous éviter de négliger toute application intéressante, nous collectons de temps en temps les applications qui sont récemment arrivées dans le Play Store et aujourd’hui est précisément l’un de ces jours, car nous avons sélectionné pour vous un total de 8 nouvelles applications de ces dernières semaines que vous devriez essayer.

Téléchargeur de vidéo

La première nouvelle application que nous venons de recommander est Video Downloader, un outil très facile à utiliser grâce auquel vous pouvez télécharger l’une des vidéos hébergées sur la plateforme Pixabay.com et jouez-les directement dans l’application.

Cette application vous permet télécharger les vidéos dans différentes résolutions, donc si vous avez peu d’espace de stockage gratuit sur votre terminal, vous pouvez télécharger des clips avec moins de résolution. Aussi, vous pouvez télécharger plusieurs vidéos à la fois sans que cela n’influence leur vitesse de téléchargement.

Le téléchargeur vidéo est une application gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers Google Play que nous vous laissons sous ces lignes.

Mobile PLUS FORT

STRONGER mobile est une application très populaire grâce à TikTok et qui permet de créez vos propres routines d’entraînement et gardez une trace de celles-ci que vous les fassiez au gymnase ou à la maison.

De plus, STRONGER mobile rend vos routines plus dynamiques, car il transforme les statistiques d’entraînement ennuyeuses en des cartes d’entraînement amusantes aussi originales que combien de singes araignées pouvez-vous faire du développé couché ? ou combien de rhinocéros as-tu élevé cette semaine ?que vous pouvez en plus partager avec vos amis.

Diffuser sur TV : Chromecast Pro

Comme son nom l’indique, Cast To TV : Chromecast Pro est une application gratuite qui vous permet de partager l’écran de votre smartphone ou tablette avec un téléviseur et ainsi montrer à vos amis les photos de vos dernières vacances et écoutez votre musique Spotify ou vos vidéos YouTube préférées directement sur l’écran de télévision.

De plus, cette application est vraiment simple à utiliser, puisque Pour l’utiliser, il vous suffit de suivre ces étapes simples:

Vérifiez que votre mobile ou tablette et votre téléviseur sont connectés au même réseau Wi-Fi

Activer la fonction « affichage sans fil » sur votre appareil mobile

sur votre appareil mobile Activer la fonctionnalité « Miracast » sur ta télé

sur ta télé Associez les deux appareils

Récompenses quotidiennes

Chaque semaine, de nouvelles applications pour gagner de l’argent avec votre mobile arrivent sur la boutique d’applications de Google et la dernière à débarquer sur le Play Store est Daily Reward, une application gratuite qui vous paie pour répondre à des sondages, jouer à des jeux ou accomplir des tâches simples.

Les points accumulés dans Daily Reward peuvent être échanger contre des cartes-cadeaux ou de l’argent que vous pouvez facturer via votre compte Paypal.

CV plus

Une autre des nouvelles applications du Play Store que vous devriez essayer est CV Plus, une application gratuite grâce à laquelle vous pouvez créer un CV professionnel rapidement et facilement.

Cet outil met à votre disposition Plus de 17 modèles de CV et chacun de ces modèles est disponible en 8 couleurs différentesce qu’il est censé vous offrir plus de 136 mises en page de CV différentes.

Une fois votre curriculum vitae créé, vous pourrez téléchargez-le au format PDF et partagez-le avec n’importe quelle entreprise directement via l’application.

Bureau des documents : lire et signer

Document Office est une suite bureautique gratuite pour Android avec laquelle vous pouvez lire, éditer et créer des documents de toutes sortes tels que des fichiers texte, des fichiers PDF, des feuilles de calcul Excel ou des présentations PowerPoint.

Document Office prend en charge une grande variété de formats de documents : DOCX, DOC, XLSX, XLS, PPTX, PPT, PPS, PPSX, PDF, TXT ou HWP et vous permet de convertir des fichiers PDF en Word et même signer un fichier PDF puis l’imprimer ou le partager par e-mail ou Google Drive, entre autres options.

Nettoyant professionnel

Si vous cherchez un outil pour améliorer les performances de votre appareil mobile, vous ne pouvez pas manquer d’essayer Cleaner Pro, une application gratuite qui vous permettra de supprimer les fichiers inutiles afin de libérer de l’espace de stockage, augmenter l’autonomie de votre mobile fermer les applications ouvertes en arrière-plan consommant de la batterie et détecter s’il y a un logiciel malveillant qui a infecté votre terminal.

TikFame

La dernière application de cette liste est TikFame, un outil très facile à utiliser avec lequel vous pouvez augmentez votre nombre de followers sur TikTok sans débourser un centime.

Merci à TikFame vous gagnerez des followers, qui selon l’application sont 100% réelset vous obtiendrez plus de likes, ce qui fera de vous une personne plus connue sur le réseau social des vidéos courtes.

TikFame est une application gratuite avec des publicités et des achats intégrésgrâce auquel vous pouvez augmenter votre nombre d’abonnés plus rapidement.

