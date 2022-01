Le drame japonais de Netflix menace de mettre fin au règne de The Squid Game

in

Netflix

La série créée par Hwang Dong-hyuk était l’une des plus importantes lancées sur la plateforme de streaming. Alors qu’elle prépare sa deuxième saison, il y a une autre production orientale qui pourrait la détrôner.

© IMDbLa série sera lancée jeudi prochain.

Grâce à Netflix, des productions du monde entier atteignent différentes parties de la planète et font sensation d’une manière qu’on ne pourrait pas imaginer pour la télévision traditionnelle. C’était le cas avec Foncé de l’Allemagne, Le vol d’argent dès l’Espagne, Qui a tué Sara ? au Mexique et Le jeu du calmar en Corée du Sud. Désormais, une production venue du Japon a toutes les épices pour devenir la nouvelle sensation de la plateforme de Diffusion.

L’année dernière, les productions asiatiques ont gagné en popularité grâce à la série créée par Hwang Dong-hyuk, qui est devenu un franc succès et a battu tous les records, étant vu par 142 millions de comptes uniques au cours de son premier mois sur Netflix. Il a ainsi dépassé les marques de productions telles que Bridgerton et ce qui précède Qui a tué Sara ?, qui avait été la première en langue étrangère la plus regardée de ses débuts jusqu’à ce drame coréen sanglant.

Maintenant, la plate-forme a une première qui pourrait devenir la nouvelle sensation asiatique. Il s’agit de La journaliste, qui sera lancée au service de Diffusion jeudi prochain. Cette série est une refaire du film japonais sorti en 2019 qu’il a réalisé Michihito Fujii (qui reviendra sur cette production de ensuite) i et a reçu trois prix de l’Académie japonaise du cinéma, y compris la meilleure image. A cette occasion, l’histoire se déroulera au même endroit mais aucun des personnages ne sera repris du long métrage original.

La journaliste est un drame avec des éléments d’un thriller centré sur un journaliste du Journal de Toto qui a des mécanismes peu orthodoxes quand il s’agit de travailler, qui insiste sur « Exposer les problèmes de la société japonaise moderne », tel que dicté par le synopsis officiel de Netflix. L’intrigue se déroulera sur dix épisodes qui composeront sa première saison, d’une durée estimée à 50 minutes.

Quel est l’avenir de The Squid Game

Après le succès retentissant qu’il a Le jeu du calmar, les fans ont dû attendre un peu jusqu’à ce que l’arrivée de la deuxième saison soit confirmée. Malgré la fin ouverte qui a laissé Gi-hun prêt à retourner sur l’île où se déroulaient les défis pour renverser cette organisation, de Netflix Ils ont gardé le silence sur la possibilité de voir une suite. Celui en charge de confirmer qu’il y aura une deuxième (et peut-être une troisième) saison, était le créateur de la série, qui s’est entretenu avec Temps de Corée après s’être assuré que d’autres épisodes seraient réalisés : « Je suis en dialogue avec Netflix sur la deuxième saison, ainsi que sur la troisième. Nous arriverons à une conclusion sous peu « .

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂