« La Reina del Flow »: les ‘erreurs’ survenues lors de la saison 1 de la série colombienne

« La reine du flow«Dans la première saison, elle a remporté un succès total, la série colombienne avec Carolina Ramírez, Carlos Torres et Andrés Sandoval, raconte l’histoire de Yeimy Montoya, une jeune fille humble et talentueuse de 16 ans qui aime la musique urbaine et rêve de devenir la meilleure chanteuse. de tous jusqu’à ce que Charly se mette en travers de son chemin.

Yeimy est follement amoureux de Charly, qui profite de cet amour pour la tromper et lui voler ses paroles. Avec l’aide de son oncle Manin, l’artiste l’envoie également au États Unis avec une cargaison de drogue, la condamnant à plus de 20 ans de prison. Cependant, 17 ans plus tard, Yeimy, transformé en Tamy Andrade, vous avez une chance de vous venger de tous ceux qui vous ont blessé.

Tout au long de la 82 chapitres de « La reine du flow», Tamy livrer à Manin aile brigade des stupéfiants A l’aide des informations qu’elle a réussi à faire sortir de Charly, elle consiste à coucher à nouveau avec lui et à retrouver ainsi sa liberté. Il récupère son fils Erick Mateo, arrache sa carrière, sa famille, son argent à Charly et entame une relation amoureuse avec Juancho qui met de côté son mariage avec Katherine et son bébé.

Au cours de la saison 1, beaucoup de choses se sont produites et il y a eu de nombreux virages inattendus dans la vie des personnages, certains ont tout perdu comme Charly Flow et pour d’autres comme Yeimy, les choses sont un peu meilleures. Au cours des épisodes, il y avait certains détails qui ne sont pas passés inaperçus par les fans de la série et ils n’ont pas hésité à les mettre sous les yeux du public. Voici les « erreurs » de la saison 1 de « La reine du flux« .

ERREURS DE LA SAISON 1 DE « LA REINE DU FLUX »

1. De Medellín à Bogota

Dans la scène où Vanessa, la fille de Charly Appeler pour Tamy se rencontrer dehors Excelsior vous pouvez voir au bas de celui-ci que le transmilénium, les enregistrements et l’histoire ne sont pas censés avoir lieu Medellin?

2. Jeunesse éternelle

Quelques canitas auraient bien paru sur les deux personnages. (Photo: Netflix)

L’histoire de « La reine du flux » cela commence 17 ans avant, qu’est-ce que quand Charly parvient à faire emprisonner Yeimy, la question est de savoir combien Manin l’oncle de Charly et Ligia, la mère de Charly, après toutes ces années, ils n’ont montré aucune sorte de changement physique, se pourrait-il qu’ils aient conclu un accord pour préserver la jeunesse éternelle?

3. Présence d’entités sur le plateau?

Dans une scène où Charly Oui Tamy ils arrivent à son appartement, Tamy Il essaie de fermer la porte mais ne peut pas, quelques secondes plus tard, on entend la porte se fermer et clairement aucun des personnages ne l’a fait. De nombreux spectateurs ont souligné que l’erreur repose sur Caroline, interprète de Yeimy et non de production.

