« Vikings »: qu’est-ce que c’est et que représente le serpent géant venu de la mer dans la saison 6

« Vikings« Est arrivé à sa fin, et la bande-annonce de la partie 2 de la saison 6 a montré beaucoup d’action dans sa bande-annonce pour les derniers épisodes, mais au milieu des batailles et des moments chargés d’émotion, il y avait un bref aperçu d’un serpent géant qui venait de la mer, mais qu’est-ce que c’était? Et que représente-t-il?

Créé par Michael Hirst, « Vikings« a fait ses débuts en Chaîne historique au 2013 et a été conçu à l’origine comme une mini-série; cependant, il a été si bien accueilli par la critique et le public qu’il a été renouvelé pour une deuxième saison et au-delà. Les Vikings ont d’abord suivi Ragnar Lothbrok et ses voyages avec ses frères Viking.

Au fur et à mesure que la série progressait, il se concentra sur les enfants de Ragnar et leurs propres voyages. Björn, Ubbe, Hvitserk, Sigurd et Ivar sont devenus les protagonistes de la série et ont continué à la pousser après la mort de Ragnar dans la saison 4. « Vikings« a eu son dernier lot d’épisodes, qui ont été publiés le 30 décembre 2020, mettant fin à l’histoire.

L’équipe derrière « Vikings« a fait de son mieux pour être aussi historiquement précis que possible, mais comme il y a très peu d’informations sur quelques aspects de la culture viking, beaucoup de libertés créatives ont également été prises. L’un d’eux pour le public était le serpent géant vu dans le saison 6 de la série.

QUE REPRÉSENTE LE SERPENT GÉANT VENANT DE LA MER DANS LA SAISON 6 DE «VIKINGS»?

Une chose à propos de « Vikings » C’est que l’émission a abordé depuis le début la religion nordique et sa mythologie, certains personnages étant constamment inquiets de ce que les dieux voudraient. « Vikings » a même représenté Odin de différentes manières et n’a pas hésité à utiliser certains éléments fantastiques pour ajouter plus d’action et d’excitation à l’histoire.

Comme le montre la bande-annonce de la saison dernière, les derniers épisodes ont continué cette ligne, comme on le voit avec le serpent géant sortant de l’océan devant Ubbe, qui est toujours en quête de la terre d’or. Le serpent géant semble être une chose étrange à ajouter à un taquin de « Vikings » qui se concentre principalement sur les luttes de Ivar, Björn Oui Ubbe, mais ce n’est pas hors contexte.

Le serpent géant dans le bande annonce de la saison 6 de « Vikings », partie 2, est Jörmungandr, également connu sous le nom de serpent de Midgard. Jörmungandr Il est le fils du milieu de la géante Angrboða Oui Loki, que selon Prose Edda, a été jeté par Odin au grand océan qui entoure Midgard, également connu sous le nom de Terre.

Le serpent géant dans la bande-annonce des Vikings s’appelle Jörmungandr. (Photo: renard)

Jörmungandr est devenu si grand qu’il a formé un cercle autour Midgard et attrapa sa propre queue, étant ainsi une autre représentation d’un Ouroboros, qui est un ancien symbole représentant un serpent ou un dragon mangeant sa propre queue. Selon les légendes, une fois Jörmungandr lâche ta queue, le Ragnarök, la version nordique de la fin et de la renaissance du monde.

Cette fin du monde se produirait avec le serpent rampant vers la terre et pulvérisant du poison pour remplir les cieux et les mers de la moitié de la terre, tandis que Fenrir, un loup monstrueux aussi fils de Angrboða Oui Loki, cela mettra le feu à l’autre moitié. On dit aussi que Ragnarök sera quand la dernière rencontre entre Jörmungandr et son ennemi juré, Thor.