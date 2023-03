Apple TV+ : on a parlé avec les stars d’Extrapolations

Depuis le 17 mars dernier, AppleTV+ Elle a dans son catalogue une série plus qu’intéressante centrée sur un problème aussi actuel que le changement climatique. On parle de Extrapolationsune fiction créée par Scott Z. Burns (Contagion)qui a des chiffres tels que Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Edward Norton, Diane Lane, Gemma Chan, Eiza González, Forest Whitaker et Marion Cotillardentre autres, comme ses protagonistes.

Extrapolations Il nous montre un avenir pas si lointain, où le changement climatique est déjà une partie irréversible de la vie des gens. Mais l’humanité ne veut pas baisser les bras et l’instinct de survie passe au premier plan. Ainsi, nous voyons des histoires si variées qui ont des scientifiques et des religieux, pour ne citer que quelques cas, comme protagonistes.

C’est ça, la série de AppleTV+ Il se présente comme une production anthologique, où l’on voit huit histoires différentes qui s’entremêlent et nous montrent comment la vie continue. Avant l’arrivée de cette superbe production, nous avons discuté avec le créateur de la série, Brûlureset producteurs exécutifs Dorothy Fortenberry et Michael Ellenbergen plus de trois de ses protagonistes : Daveed Diggs (rabbin Z) et Tahar Rahim (Omar Haddad).

Qu’aimez-vous dans l’écriture de sujets aussi sombres, Scott ?

Scott Z. Burns : Eh bien, je suppose que je ne les considère pas comme sombres. J’aime raconter des histoires où il y a des moments importants où les personnages doivent prendre des décisions qui ont un impact. Et j’aime quand ces décisions de caractère viennent d’un endroit très personnel. Si vous regardez l’épisode 2, Sienne Miller elle a une décision très importante pour elle et son fils d’aller à l’eau, mais c’est aussi une décision très personnelle. J’aime prendre un gros problème et le décomposer en sa composante la plus humaine.

Il existe de nombreuses séries sur les hôpitaux, les avocats et les policiers. Avec adam mckay nous avons expliqué pourquoi il n’y a pas tant d’émissions qui parlent du changement climatique sous tous les angles. Pourquoi n’y a-t-il pas de comédie sur le changement climatique ? pourquoi n’y en a-t-il pas un sur un militant? Les histoires viennent de là où nous vivons, qui est un monde où le changement climatique se produit.

Il est impossible de ne pas comparer la prémisse à d’autres comme celles de Miroir noir, des années et des années ou n’importe quelle série. Quelles différences et similitudes voyez-vous?

Dorothée Fortenberry : Il existe des séries plus pessimistes avec des avenirs beaucoup plus sombres. Ici, nous nous demandons où nous allons si nous continuons à faire ces choses.

SZB : Miroir noir C’est une série qui m’a complètement influencé. Lorsque ce processus a commencé, nous avons passé beaucoup de temps à dire, « Allons-nous faire une version de Miroir noir sur le changement climatique ?, qui traite en réalité davantage de la technologie et des humains. Mais on a commencé à travailler dessus et on a voulu le rendre un peu plus continu, on a cherché des tissus qui relieraient entre les épisodes. Ils fonctionnent de manière autonome pour le public, mais je pense que s’ils connectent la série, plus ils la voient dans l’ordre, plus ils en retireront. Je pense que c’est comme ça que ça se connecte avec Miroir noir.

Michaël Ellenberg : Nous traitons cette série comme un exercice de construction du monde. des années et des années Il a cette super astuce d’avancer dans le temps mais je pense que pour tout spectateur à la recherche d’un monde immersif et tentaculaire, cette série vous offre cette expérience. De plus, vous pouvez rencontrer de nouveaux personnages en cours de route, et chaque épisode a un point où il se connecte avec le reste. Parfois, cela se produit au début, parfois plus tard et parfois plusieurs fois.

Tahar Rahim : Miroir noir C’est différent de ce que nous avons fait. Extrapolations C’est, comme il est dit… C’est une extrapolation de ce qui se passe maintenant et c’est une vision de l’avenir basée sur la science, sur des données réelles qui se produisent maintenant. Miroir noir peut avoir une extrapolation, mais c’est de la science-fiction et Extrapolations ce n’est pas ça.

Qu’est-ce que ça fait de travailler sur un plateau avec ce genre d’histoires ?

David Diggs : Je pense que le point où la série réussit est de se concentrer sur des histoires personnelles, avec ce récit global. Mon travail ici m’a semblé… Je suis devenu beaucoup plus impliqué dans le drame personnel de maréchal. Il ne pense pas trop au changement climatique, mais c’est toujours le monde dans lequel tout le monde vit. Je pense que c’est le pouvoir de ces histoires. Traitez ça sans vous occuper de ça.

Pourquoi pensez-vous qu’une anthologie est la meilleure façon de traiter ce sujet?

JJ : C’est une question intéressante. Je pense que lui donner beaucoup de perspectives donne au public des façons différentes de l’aborder. Il y a peut-être un personnage avec lequel vous vous sentez un peu identifié. Je pense que cela ajoute également un élément de fantaisie et un élément de métaphore. Ce que j’aime dans la séquence onirique de l’épisode de maréchal c’est juste qu’il n’y a pas beaucoup d’explications, donc si vous le regardez et essayez de le comprendre, vous allez tirer votre propre conclusion, ce qui vous oblige à vous connecter avec le matériel d’une manière plus profonde.

