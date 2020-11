La poupée asiatique est fatiguée des gens qui la mettent au milieu du rap Beef

Elle est partie sur des points de vente qui sortent ses messages sur les réseaux sociaux de leur contexte.

Alors qu’elle continue de pleurer publiquement la perte du roi Von, Asian Doll a un message pour les personnes qui placent son nom dans un conflit sans rapport. Plus tôt ce mois-ci, la nouvelle choquante du meurtre du roi Von a stupéfié la communauté du rap, et sa petite amie Asian Doll s’est rendue sur les réseaux sociaux pour pleurer sa perte. Elle a parlé ouvertement de leur relation et partagé des photos et des vidéos d’eux ensemble, mais elle s’est récemment adressée à Twitter pour exprimer sa colère envers les publications qui tentent de l’impliquer dans du bœuf ou un scandale dont elle n’est pas partie. Elle n’a nommé personne en particulier, mais les médias ont spéculé sur les assassins de Von et d’autres rappeurs liés à sa mort. « Arrête de faire une capture d’écran de mes tweets en les mettant dans le bœuf Je suis dans mon propre monde de f * cking en train de parler à MES fans, vous b * tch ass blogs jouant avec des gens comme la vie de f * cking beaucoup Je finna commencer à vous poursuivre parce que wtf est mal avec vous tous sérieusement toute cette vraie merde qui se passe », a écrit Asian Doll. La rappeuse n’avait pas tout à fait fini parce qu’elle n’appréciait pas que les gens prennent ses mots hors de leur contexte et créent peut-être plus de problèmes là où ils n’en avaient pas besoin. « TOUT CE QUE JE TWEET N’AI RIEN A FAIRE AVEC PERSONNE PAS DE BOEUF PAS DE RIEN !! » elle a ajouté. « Cette merde n’est pas drôle ou une blague ou un divertissement dans cette VRAIE vie alors arrête de jouer avec moi parce que je ne suis pas sur une merde négative, je parle à mes fans alors vous, les blogs de salope, allez trouver un autre d * ck à ride parce que ce n’est pas DAT! « Consultez ses messages ci-dessous.