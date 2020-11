Jay Electronica dit qu’il est prêt à abandonner ses fonctionnalités de Kanye West

Jay Electronica a sorti son premier album Un témoignage écrit plus tôt cette année et a suivi avec un autre projet non officiel le mois dernier.

En octobre, des pistes ont été divulguées, alors Jay a décidé de sortir Acte II: Les brevets de noblesse (le tour), qui faisait suite à son projet de 2007, Acte I: Eternal Sunshine (The Pledge).

Cela n’a duré que si longtemps, et le projet a été retiré, et Jay est devenu silencieux.

Aujourd’hui, Jay a frappé Twitter pour faire savoir à ses fans qu’il a désormais son propre chat Discord et a invité tout le monde à y participer.

Depuis l’annonce plus tôt aujourd’hui, plus de 700 personnes se sont jointes et les discussions ont été intenses.

https://t.co/WWAVru4AGt – JAYELECTRONICA (@JayElectronica) 23 novembre 2020

Dans la discussion Discord, Jay a déclaré que si suffisamment de gens le voulaient, il publierait le projet fini de l’acte II pour eux, et il inclurait également les vers inédits de Kanye West.

Plus tard, il a précisé qu’il devrait obtenir la permission de Kanye avant de sortir ces chansons.