« The Neighbour », aura la saison 3 sur Netflix?

La deuxième saison de «El vecino», une comédie de super-héros espagnole créée par Miguel Esteban et Raúl Navarro pour Netflix, n’est sorti sur la plateforme de streaming que le vendredi 21 mai 2021, mais les utilisateurs du service et les fans de fiction demandent déjà un troisième opus.

Dans le premier lot d’épisodes de la série basée sur les bandes dessinées du même nom de Santiago García et Pepo Pérez, la vie de Javier se complique lorsqu’un extraterrestre mourant atterrit de force sur Terre et lui transfère ses pouvoirs juste avant de mourir. Avec l’aide de son voisin José Ramón, il essaie de devenir un nouveau super-héros, en même temps il essaie de se cacher de son ex-petite amie Lola, qui, décide-t-il, veut découvrir l’identité de Titan.

Pendant la deuxième saison de « Le voisin« , Avec Quim Gutiérrez, Clara Lago, Adrián Pino et Catalina Sopelana, lorsque Javi croyait maîtriser son rôle de super-héros de la Terre, de nouveaux défis ont été présentés par un adversaire inhabituel et des visiteurs extraterrestres. Alors y aura-t-il un troisième versement?

« LE VOISIN » AURA-T-IL LA SAISON 3?

Le 15 avril 2021, Netflix a révélé la date de la première de la deuxième saison et a confirmé que ce serait la dernière de la série espagnole qui a Carlos de Pando et Sara Antuña comme scénaristes et showrunners.

Cependant, apparemment dans le dernier chapitre de « Le voisin», Là où l’équipe se rassemble pour abattre un méchant reptilien et que les tentatives d’extorsion du maire mettent Javi dans une situation difficile, il est possible que l’histoire de Javi, Lola et les autres se poursuive dans un nouveau lot d’épisodes.

À la fin de la deuxième saison, grâce aux lunettes noires, les protagonistes de la fiction découvrent que la majorité des politiciens et des personnes influentes dans le monde sont des reptiliens, alors ils décident de les affronter.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre l’annonce officielle de Netflix, ce qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réponse du public, et bien que vous ne partagiez pas ces chiffres, ils peuvent influencer le renouvellement ou l’annulation d’un projet.

Quim Gutiérrez joue Javier dans « Le voisin » (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 3 D’EL VECINO SORTIRERA-T-ELLE?

Oui Netflix renouveler « Le voisin«Pour une troisième saison, les nouveaux épisodes seront probablement diffusés en première sur la plate-forme de streaming en 2022.