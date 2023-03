La photo de Sarah Michelle Gellar avec Pedro Pascal dans un épisode de Buffy : The Vampire Slayer

Curiosités

Sarah Michelle Gellar a partagé une image sur ses réseaux sociaux avec un jeune Pedro Pascal dans un épisode de l’émission mémorable Buffy : The Vampire Slayer. Épingle de sûreté!

©GettyPedro Pascal et Sarah Michelle Gellar

Pierre Pascal Il est dans un grand moment professionnel où il est l’une des grandes figures de l’industrie cinématographique hollywoodienne grâce à des rôles comme ceux qu’il a dans Le Mandalorien et Le dernier d’entre noussérie qui a réussi à entrer pleinement dans le cœur des gens et qui a catapulté l’interprète chilien comme l’un des noms personnels les plus populaires aujourd’hui.

En ce sens, l’actrice expérimentée Sarah Michelle Gellar ont profité de leurs réseaux sociaux pour partager une image de Pierre Pascaltrès jeune, avec elle dans un épisode de la série télévisée bien connue Buffy contre les vampiresun spectacle qui a certainement marqué un avant et un après grâce à son intrigue et à l’autonomisation du personnage principal qui a montré qu’une femme peut être à la tête du casting et être une chasseuse des méchants les plus sanguinaires.

Pedro Pascal était dans la série Buffy il y a quelques années

L’épisode dans lequel ils ont partagé du temps ensemble Pedro Pascal et Sarah Michelle Gellar a le personnage de l’acteur chilien confondu sur le campus universitaire jusqu’à ce qu’il se lie d’amitié avec le protagoniste de la série, puis soit attaqué par des vampires qui le transforment en l’un des leurs, puis c’est Buffy elle-même qui finit par tuer ce jeune homme qui il a vraiment eu beaucoup de malchance avec son sort.

Pierre Pascal il se souvenait avoir parlé à vautour: « C’était l’un de mes premiers emplois après avoir obtenu mon diplôme, étant brièvement un vampire. »L’interprète a ajouté : « C’est drôle parce que Buffy est une émission tellement merveilleuse et c’est quelque chose que j’ai découvert tard dans la vie maintenant qu’il est disponible en streaming. ». L’acteur a avoué qu’il avait réussi à apprécier le programme mettant en vedette Sarah Michelle Gellar dans « toute son allégorie ».

« Un film comme Bloodsucking Bastards peut exister grâce à une série comme Buffy »a dit Pierre Pascal sur le film dans lequel il devait jouer en 2015. « L’humour est beaucoup plus large, mais c’est toujours une histoire qui mélange les genres, que Buffy a vraiment introduite dans la culture pop. Mon idée pour Bloodsucking Bastards était une sorte de croisement entre Office Space et Buffy »on peut dire que l’acteur a certainement bouclé la boucle à cet égard.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?