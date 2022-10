Le réalisateur de Deadpool nie être impliqué dans la fuite de séquences de test qui ont fait tourner le film

Dead Poolc’est L’introduction au MCU est sans aucun doute l’un des projets les plus attendus de Marvel Studios dans les deux prochaines années. C’est en grande partie la nouvelle que Hugh Jackman reprendra son rôle de Wolverine aux côtés du personnage principal de Ryan Reynolds dans Dead Pool 3mais rien de tout cela n’aurait probablement été possible sans certaines séquences de test du film original divulguées qui, selon beaucoup, ont poussé Fox à donner le feu vert aux débuts de Merc with a Mouth, qui est devenu un succès retentissant en 2016. Dans une nouvelle interview, Dead Pool directeur Tim Miller a nié être celui qui a pris la décision fatidique de divulguer les images qui donnaient essentiellement Dead Pool une chance.

Tout en apparaissant sur la chaîne YouTube de Corridor Crew, Miller a continué à affirmer qu’il n’avait rien à voir avec la fuite, laissant intact le mystère de qui l’a diffusée dans le monde pendant un certain temps. Il expliqua:

« Nous avons fait ce test, établi un budget, élaboré un plan et Fox a dit » Nous ne croyons pas au film. Et puis le test a fuité. Mais c’était une belle chose qui s’est produite pour toutes les bonnes raisons. Mais ce n’était pas moi. C’était une de ces choses qui, je pense, devrait rester secrète parce qu’un mystère est plus intéressant que la vérité. … Eh bien, toute une série d’événements se sont en quelque sorte produits en même temps. Emma Watts s’est rendu compte que les films de bandes dessinées classés R étaient un endroit où Fox pouvait se séparer du reste des films qui y étaient réalisés. C’était une opportunité commerciale. Ils pourraient posséder ce segment du marché. Ensuite, Simon Kinberg est également arrivé, qui était le gardien des trucs Marvel chez Fox. Est-ce que je crois que je l’aurais dirigé s’il n’y avait pas eu de fuite ? Peut être pas. Peut-être auraient-ils dit : « Vous savez quoi ? Je pense que c’est un vrai film, faisons venir Robert Rodriguez et le réalisons », qui y avait été attaché auparavant. Hollywood n’aime pas donner aux réalisateurs débutants une chance sans expérience. Il se trouve que j’ai eu de la chance.





Le mystérieux sauveur de Deadpool était l’une des quatre personnes selon Ryan Reynolds.

Marvel Studios/Disney

La fuite de séquences de films est quelque chose qui se produit à Hollywood depuis des années, parfois exprès ou d’autres fois simplement parce que ces choses se produisent de temps en temps. En ce qui concerne la fuite de Deadpool Images de test CGI, il n’y a jamais eu de réponse exacte quant à savoir qui était responsable de la libération de la vidéo. Cependant, Ryan Reynolds a déjà taquiné que quelqu’un était certainement derrière cela, et il n’y a vraiment que quatre suspects possibles, y compris lui-même. Il a dit un jour à un intervieweur :

« L’un de nous l’a fait. Nous avons tous en quelque sorte dit au début: « Quelqu’un devrait le divulguer ». Quelqu’un devrait le fuir.' »

Alors que Reynolds lui-même est toujours considéré comme le principal suspect dans le cas de la fuite, il semble que nous ne soyons toujours pas plus clairs pour obtenir une réponse définitive sur qui était le coupable, mais il ne fait aucun doute que celui qui était derrière s’est tapoté sur le dos depuis quelques années maintenant. Deadpool fera ses débuts en MCU dans Dead Pool 3 en 2024.