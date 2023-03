Le clip Scream VI BTS taquine le Ghostface le plus impitoyable à ce jour

Le Ghostface le plus impitoyable jamais vu dans la franchise déchaîne l’enfer dans le dernier regard sur les coulisses Cri VI. Publié via réseaux sociaux, cet aperçu récemment publié de la suite taquine le meurtre imparable de Ghostface, qui cette fois-ci se lancera dans sa mission sanglante dans les rues de New York. Découvrez ce regard sur les coulisses de Cri VI dessous.





« Avec chaque film, Ghostface devient plus intense », déclare la star de retour Jenna Ortega, qui a fait ses débuts dans la série slasher de longue date l’année dernière. Crier. « Ce Ghostface est le plus impitoyable », ajoute Melissa Barrera, « et tue juste des gens pour tuer. »

Crier Pendant ce temps, l’incontournable Courteney Cox ne peut pas attendre que le public voie Ghostface exercer son horrible métier à New York. « Le mettre à New York ajoute tellement d’horreur », déclare Cox. « Ghostface peut se cacher parmi tant de gens. »

Non seulement va Cri VI Donnez à Ghostface un nouvel environnement et de nombreuses personnes derrière lesquelles se cacher, la suite lui donnera également un nouveau mode opératoire, utilisant des armes à feu pour envoyer ses victimes. Une décision qui a suscité quelques polémiques. « Nous ne voulons pas que ce soit sûr. Nous ne voulons pas que ce soit ennuyeux », a déclaré le co-réalisateur Matt Bettinelli-Olpin en réponse à ceux qui étaient choqués de voir Ghostface brandir une arme autre qu’un couteau. « Nous le voulons pour être amusant et faire sourciller. Quand nous avons entendu « Ghostface à New York et il a un fusil de chasse », c’était comme : « Quoi ? ! » Les deux sentiments de ‘Qu’est-ce qu’on fait ?’ et ‘Nous devons le faire!’ sont souvent intrinsèquement liés et c’en était un parfait exemple. »





Courteney Cox a répondu à l’absence de Neve Campbell dans Scream VI

Réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett alias Radio Silence, et écrit par James Vanderbilt et Guy Busick, Cri VI sort la violence de la ville californienne de Woodsboro et déplace l’action à New York, New York, à la suite des quatre survivants des meurtres de Ghostface en Crier 2022 alors qu’ils tentent de laisser les horreurs derrière eux et d’ouvrir un nouveau chapitre dans la Big Apple. Malheureusement, leurs espoirs seront rapidement anéantis lorsque quelqu’un de nouveau commencera à porter le masque Ghostface et à les tourmenter tous à nouveau.

Cri VI sera le premier épisode à ne pas présenter Neve Campbell dans le rôle de Sidney Prescott suite à un différend salarial entre la star et le studio. Courteney Cox, qui a joué aux côtés de Campbell tout au long de la série slasher, a maintenant révélé à quoi cela ressemblait en son absence.

« Cela m’a manqué de travailler avec elle, mais je vais soutenir tout ce qu’elle pense être juste », a-t-elle déclaré. « J’ai une très bonne scène avec Ghostface et c’était incroyable. J’ai évidemment été poignardé plusieurs fois et tout ça, mais cette fois, travailler avec Ghostface et ne pas savoir qui est sous le masque, c’était vraiment amusant. Habituellement, au moment où je me fais poignarder, je sais qui c’est.

Cri VI étoiles Melissa Barrera comme Sam Carpenter, Jasmin Savoy Brown comme Mindy Meeks-Martin, Mason Gooding comme Chad Meeks-Martin, Jenna Ortega comme Tara Carpenter, Hayden Panettiere comme Kirby Reed et Courteney Cox comme Gale Weathers aux côtés de Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra et Samara Weaving.

Cri VI est prévu pour être publié aux États-Unis le 10 mars 2023 par Paramount Pictures.