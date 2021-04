Surface Laptop 4: Devez-vous acheter la version AMD ou Intel?

Microsoft a lancé le Surface Laptop 4 cette semaine avec un choix de processeurs Intel Core de 11e génération (Tiger Lake) à l’intérieur, ou une version spéciale Surface Edition du processeur Ryzen d’AMD. Quel Surface Laptop 4 devriez-vous acheter? Nous pouvons répondre à cette question de deux manières: ce que Microsoft recommande et ce que nous faisons.

De manière assez surprenante, Microsoft a fourni des conseils d’achat concrets dans sa documentation technique qui accompagne le Surface Laptop 4. Alors que les conseils sont censés s’adresser aux clients professionnels, les consommateurs pourraient appliquer la même logique à leurs décisions d’achat.

Quel Surface Laptop 4 acheter? Ce que dit Microsoft

Nous avons présenté toutes les différentes spécifications et configurations dans notre histoire de lancement de Surface Laptop 4. Les modèles Surface Laptop 4 de Microsoft basés sur Ryzen offrent les prix les plus bas, tandis que les versions basées sur Intel offrent les options de stockage les plus haut de gamme. (Certaines de ces options sont limitées au Surface Laptop 4 for Business, qui est pratiquement identique au modèle grand public mais ajoute Windows 10 Professionnel.) Microsoft en dit autant dans ses déclarations de positionnement:

«Si les performances des applications multithreads et la durée de vie de la batterie plus longue sont une priorité absolue, le Surface Laptop 4 avec les processeurs AMD Ryzen Surface Edition est un bon choix», déclare Microsoft. «Si des performances à thread unique plus rapides sont plus importantes, ainsi que des options pour plus de mémoire et de stockage, le Surface Laptop 4 avec les processeurs Intel de 11e génération est un bon choix.»

La plupart des applications héritées reposent sur un cœur exécutant un thread (ou une tâche) à la fois – et cela inclut certains jeux. Cependant, certaines applications modernes, y compris le rendu et le travail de CAO et quelques jeux récents, utilisent plusieurs fils et cœurs d’instructions. Heureusement, Microsoft explique également cela un peu plus.

«Le Surface Laptop 4 équipé de processeurs AMD Ryzen Microsoft Surface Edition offre des performances multithreads supérieures, ce qui en fait un excellent choix pour les travailleurs de l’information qui ont besoin de meilleures capacités multitâches», poursuit Microsoft. «Le Surface Laptop 4 équipé de processeurs Intel Core de 11e génération fournit un GPU plus puissant et des performances à thread unique plus rapides, ce qui en fait un excellent choix pour les développeurs, les chercheurs, les scientifiques des données et autres, en particulier lorsqu’il est associé à la plus grande mémoire et stockage offerts dans le top mettre fin à Intel [versions]. »

Certes, Microsoft peint chaque catégorie avec des traits larges, mais il est intéressant de voir l’entreprise pousser les nerds professionnels, pour ainsi dire, vers les ordinateurs portables Core 4s et positionner les ordinateurs portables Surface Edition Ryzen comme le choix pour à peu près tout le monde.

Quel ordinateur portable Microsoft Surface acheter? Ce que nous disons

Nous ne pouvons pas prouver les recommandations de Microsoft pour AMD contre Intel à moins de tester les deux processeurs dans le Surface Laptop 4. Nous sommes presque à mi-chemin: nous avons déjà publié les premiers résultats de performance sur l’unité d’examen Surface Laptop 4 Ryzen 7 Surface Edition que nous avons , et ils montrent une augmentation massive des performances par rapport au Surface Laptop 3. (Nous répondons également à la question de savoir pourquoi les puces Ryzen du Surface Laptop 4 ne sont pas basées sur la dernière série AMD Ryzen 5000 Mobile, comme le sont les ordinateurs portables concurrents.) Je mettrai à jour cette histoire avec nos conclusions de notre premier examen. Nous espérons pouvoir mettre à jour plus tard avec des informations sur la version d’Intel, alors revenez!

