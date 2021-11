La photo de l’ensemble Munsters a Dan Roebuck en train de s’équiper pour le cercueil de grand-père

Des mois après l’annonce du redémarrage de Rob Zombie Les Munster avec une nouvelle adaptation cinématographique, la production du projet a depuis commencé à Budapest. Tout au long du processus, Zombie a tenu ses fans au courant de diverses mises à jour et aperçus d’images, de la construction de la maison au dévoilement de la distribution principale. La dernière image partagée par Zombie révèle que Dan Roebuck se fait mesurer pour un cercueil à fabriquer sur mesure pour grand-père Munster, l’acteur s’équipant pour le cercueil tout en portant sa cape de vampire.

« C’est lundi ! Il est temps de mesurer Dan Roebuck pour son cercueil personnalisé. Il ne peut pas simplement en acheter un sur le rack », plaisante Zombie dans la légende. L’actrice de Lily Munster Sheri Moon Zombie a commenté avec un emoji de chauve-souris tandis que l’acteur d’Herman Jeff Daniel Phillips a écrit : « Comme un gant ! »

Dan Roebuck est un acteur vétéran avec des décennies d’expérience, et cela inclut des collaborations fréquentes avec Rob Zombie. Nous l’avons vu dans une variété de rôles, mais il a récemment révélé comment jouer The Count, alias Grandpa Munster, dans Les Munster est le personnage qu’il s’est préparé toute sa vie à jouer. Roebuck a expliqué dans une interview avec Horror Geek Life que ce rôle marque un moment pour lui.

« Après qu’il ait coulé, j’ai eu l’épiphanie que j’avais préparé ce rôle toute ma vie. Je suis dans ce film parce que c’est la volonté de Dieu, c’est là qu’il veut que je sois. J’ai créé un personnage quand j’avais douze ans ans et je l’ai nommé Le Comte. Rob m’a dit que le personnage dans le script s’appelait Le Comte. C’est un drôle de vampire nommé Le Comte et quand j’avais douze ans, j’étais un drôle de vampire nommé Le Comte… Depuis que j’ai J’ai préparé toute ma vie pour ça, je pense que je ferai un assez bon travail. Laissez-moi le dire comme ça, Jeff, Sheri et moi ne jouons pas Fred Gwynne, Yvonne De Carlo ou Al Lewis. Nous jouons Herman, Lily et The Count, ce qui est un moyen plus facile pour nous de l’aborder. »

Avec Dan Roebuck, Sheri Moon Zombie et Jeff Daniel Phillips, Les Munster présente Richard Brake dans le rôle d’un savant fou. ce sont les seuls membres de la distribution officiellement confirmés à être annoncés par Rob Zombie pour le moment, mais avec le tournage en cours et des mises à jour cohérentes provenant des cinéastes, nous pouvons présumer que d’autres annonces sont imminentes. Nous attendons la confirmation possible de noms rumeurs comme Jorge Garcia, Sylvester McCoy et Cassandra « Elvira » Peterson, qui seraient attachés à des rôles mystérieux.

Parce que Rob Zombie est un fan de longue date de la série originale qui considère Les Munster pour être la meilleure série télévisée jamais réalisée, il prend clairement la production très au sérieux, et tout ce que nous avons vu jusqu’à présent est superbe. Nous attendons également toujours une date de sortie pour Les Munster, mais si les rapports précédents sont exacts, le film sera disponible en streaming sur Peacock avec une sortie en salles. En attendant, les fans de la série télévisée classique peuvent regarder la version originale de Les Munster sur Paon.





