Bradley Cooper se souvient avoir été détenu à Knifepoint à New York

Maybelline New York The Blushed Nudes Palette Ombres à Paupières

Maybelline New York The Blushed Nudes Palette Ombre à Paupières se pare de fragments de lumière or et rose : osez vous mettre à nu. Alliez, mixez, mélangez les teintes pour créer différents looks nudes au gré de vos envies. 12 teintes de fards à paupières nude aux fragments de lumière or et rose. Permet de réaliser toutes sortes de looks nudes. Applicateur ultra-facile pour dégrader et fondre les teintes entre elles.