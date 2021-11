Tony Bennett et Lady Gaga auront leur propre « MTV Unplugged »

Tony Bennett, une légende vivante de la musique de big band, fait ses adieux depuis la scène après avoir présenté un nouvel album intitulé « Love for Sale », dans lequel, avec la célèbre chanteuse et actrice Lady Gaga, interprète une série de reprises des chansons les plus emblématiques du compositeur Cole Porter.

Bennett et Gaga ont réussi à faire considérer leur nouveau matériel parmi les nominés lors de la prochaine cérémonie des Grammy dans la catégorie « Album de l’année », et ont surpris leurs fans respectifs avec la confirmation d’un nouveau « MTV Unplugged ».

La présentation de ces deux grands artistes musicaux a été filmée devant un petit public à New York, programmant sa sortie le 16 décembre dans le cadre de la série « Love Music With MTV », qui se déroulera dans le monde entier. poste de télévision.

Tony Bennett et Lady Gaga ont présenté au public « Love for Sale » en décembre dernier, le deuxième matériel collaboratif que le couple a produit depuis « Cheek to Cheek » en 2014. Leur nouvel album a également été nominé pour un Grammy dans la catégorie pour » Meilleur album de musique pop traditionnelle », avec la chanson « I Get A Kick Out Of You » nominée pour « Meilleur enregistrement de l’année », « Meilleur duo ou performance de groupe pop » et « Meilleure vidéo musicale ».

En août dernier, Tony Bennett a annoncé sa retraite définitive de la scène de son vivant après son diagnostic d’Alzheimer. La chanteuse a fait ses adieux avec deux représentations avec Lady Gaga à New York, toutes deux à guichets fermés.

À 95 ans, Tony Bennett est considéré comme l’une des plus grandes icônes de la musique américaine, avec un total de 19 Grammy Awards tout au long de sa carrière, qui s’étend sur près de 75 ans de sa vie. Son diagnostic d’Alzheimer a été posé en 2016, même si ce serait à peine plus tôt cette année lorsqu’il l’a annoncé publiquement.