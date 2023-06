« La Petite Sirène » a débuté aux États-Unis le week-end dernier et lucratif (avec le Memorial Day, il y a un jour férié supplémentaire qui est généralement très rentable pour le cinéma familial) avec des chiffres spectaculaires : près de 120 millions de dollars estimés au box-office des quatre premiers jours (95,4 millions confirmé dans les trois jours de week-end, et nous connaîtrons bientôt les chiffres officiels totaux). Cependant, il ne se porte pas si bien dans les eaux troubles internationales.

La Chine ne veut pas de sirènes. Le problème avec cette collecte mondiale est que la Chine ne semble pas intéressée par le film : il n’était qu’en cinquième position des collectes du week-end, avec seulement 2,5 millions de dollars, et précédé par les films asiatiques et aussi par ‘Fast & Furious X’ et « Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 ». Certaines des raisons pour lesquelles la Chine réagit ainsi à la première sont décrites dans cet article sur la relation du public chinois avec les films mettant en vedette des acteurs afro-américains.

Les comptes sortent, mais par les cheveux. Le film fait face à une situation inhabituelle pour les blockbusters hollywoodiens : il va rapporter plus aux États-Unis qu’à l’étranger. Les prévisions actuelles évaluent la collecte à 300 ou 350 millions de dollars là-bas et au Canada contre 260 dans le reste du monde. Faisons les chiffres : il a eu un budget de 250 millions, plus environ 140 pour le marketing. C’est-à-dire qu’avec environ 400 millions de recettes, il récupérerait (à peine) ce qui a été investi. Mais ce sont des prévisions.

Le précédent d’Aladdin. La comparaison qui vous fait penser que La Petite Sirène n’est peut-être pas un flop, mais certainement un pas en arrière en termes de box-office est Aladdin, le dernier remake en direct d’un classique de Disney sorti un week-end du Memorial Day. Il a fini par récolter 1005 millions de dollars dans le monde, dont 66% au box-office international et, plus précisément, 53,4 millions en Chine. Les chiffres sont loin de La Petite Sirène, qui ne devrait pas atteindre la fin de sa course ou 10 millions en Chine.

Raisons de la déception. Le fait est que La Petite Sirène a commencé plus fort qu’Aladdin lui-même, qui a levé 116,8 millions lors de son premier week-end. Mais le peu d’intérêt de certains marchés internationaux (la Corée, la France et l’Allemagne s’ajoutent à la Chine) s’ajoute au bombardement écrasant des critiques que le film reçoit. Les notes qui sont données dans les agrégateurs ont conduit certains d’entre eux, comme IMDB.com, à changer leur système de notation pour le film, après avoir détecté des tendances inhabituelles : plus de 39 % des notes provenaient d’une seule star, vous avez donc supprimé leur impact sur la note finale.

Fast & Furious, à l’envers. Comme nous l’évoquions plus haut, ‘Fast & Furious X’ est dans la situation inverse : il est en tête du box-office chinois, mais il démarre pas trop fort aux États-Unis : 67,5 millions de dollars, bien en deçà des 9 livraisons (70 millions, mais en plein COVID, avec seulement 80% des salles ouvertes), 8 (98 millions), 7 (record en série, avec 148 millions) et 6 (97 millions). En Chine, il a commencé avec plus de 50 millions lors de son premier week-end seulement.

Le problème n’est pas (seulement) le changement de couleur de peau. Peut-être que le changement très discuté de la couleur de peau d’Ariel dans le film n’est pas entièrement à blâmer pour la semi-crevaison: jusqu’à présent, nous avons vu des films ou des séries dans lesquels des acteurs caucasiens ont été changés pour des homologues afro-américains, et certains ont travaillé et d’autres Non. Peut-être que « Fast X » et « La Petite Sirène » ont trébuché au box-office pour la même raison que les films Marvel et DC commencent à ne pas être des opérations infaillibles : les remakes, les redémarrages et les sagas sans fin ne sont plus une garantie absolue de rien. Il est temps de changer à Hollywood ? Peut-être que la grève des écrivains est le moment idéal pour réfléchir.

