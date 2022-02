Loin de Spider-Man et de Netflix, Andrew Garfield prépare un mystérieux nouveau projet

célébrités

Andrew Garfield traverse le meilleur moment de sa carrière et il a de plus en plus de projets à l’horizon. Connaissez la nouvelle série qui sera la vedette et où la voir.

© GettyAndrew Garfield

L’année dernière a été un défi complet pour Andrew Garfield. L’acteur, après des années sans porter le costume de Spider-Man, est revenu chez Marvel pour accompagner Tom Holland dans l’aventure de Pas de retour à la maison. Dans ce film, il a résolu tous ses drames avec le personnage qu’il aime tant et a même réussi à toucher le public d’une autre manière. Mais, en plus, il s’est imposé comme l’un des meilleurs artistes de Netflix grâce à la première de Tic, tic… Boum !

En effet, sa performance en tant que Jonathan Larson dans le film Netflix l’a amené à être l’un des nominés pour l’Oscar dans la catégorie du meilleur acteur. A tel point que, encore une fois, Andrew Garfield Il avait l’espace nécessaire pour démontrer toutes ses qualités artistiques et continuer à éblouir le public. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, l’acteur est maintenant plongé dans une nouvelle aventure qui, comme tout ce qu’il fait, donnera beaucoup à dire.

Apparemment, sa participation à ces deux énormes projections l’a remis à la une et, pour cette raison, il jouera désormais dans une nouvelle mini-série en proie à des crimes et à des mystères. Selon les rapports, le nom de ce projet est Sous la bannière du Ciel où il sera accompagné de Daisy Edgar-Jones. Même ainsi, il convient de noter que, pour l’instant, cette production ne peut être vue que sur le signal FX américain et, pour l’instant, il n’a pas été confirmé sur quelle plateforme elle sera disponible pour l’Amérique latine..

Cependant, il est probable que la bande obtienne rapidement un succès pour être distribuée dans le monde puisqu’il s’agit d’un cas réel où Andrew incarnera Pyre, un détective mormon à qui l’on confie l’affaire du meurtre de Brenda, une autre mormone victime d’un crime. . Et, d’après les fuites du complot, ce sera l’église à laquelle il appartient qui sera impliquée dans ce crime brutal. La série raconte le cas des frères Ron et Dan Lafferty qui ont assassiné leur belle-sœur, l’épouse de leur frère aîné, Allan.

D’après ce que l’on sait du cas réel, les Lafferty ont attribué leur crime à leurs croyances religieuses. Selon la défense qu’ils ont donnée au procès, « leurs actions étaient au nom de Dieu » puisqu’ils ont reçu une « révélation divine » qui les a amenés à provoquer le meurtre. Sans aucun doute, une histoire qui émouvra complètement tous les téléspectateurs. Bien que, pour l’instant, il ne soit pas de notoriété publique si la production aura des licences créatives ou racontera tout tel qu’il était.

Andrew Garfield, avec cette série, se plonge dans une aventure qui continuera sans doute à le placer dans la plus haute estime des acteurs hollywoodiens. En peu de temps, il retient l’attention des producteurs et son talent est à nouveau considéré par tous. Bien sûr, la réalité est que le casting qui l’accompagnera sera un excellent complément à son succès puisque, en plus de Jones, à ses côtés se trouveront Wyatt Russell, Sam Worthington et Rory Culkin.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂