Harry Styles confirme la signification de NSFW derrière le sucre de pastèque

Après tout, il est peu probable que le succès estival ait quelque chose à voir avec la tristesse, étant donné que Styles chante des paroles comme « Goûts comme les fraises oun été même dans‘ / Et ça sonne comme une chanson / Je veux plus de baies uneet cet été-là se sentir‘ / C’est tellement merveilleux et chaleureux« , « je veux ton ventre uneet cet été-là se sentir‘ / Être emporté en toi, » et, bien sûr » je viens de voulez le goûter, je viens voulez goûte-le / Sucre de pastèque élevé. »