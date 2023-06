One Piece Manga Chapitre 1085 : Im révèle de nouvelles connaissances sur Lily, les ponéglyphes et son pouvoir

Chers fans de une piècecomme vous le savez probablement déjà, le manga approche rapidement de l’inévitable final. Bien sûr, il ne faut pas s’étonner que des secrets soient désormais révélés et que des questions soient résolues à un rythme constant, tandis que de puissants adversaires continuent de s’affronter.

Il y a aussi le récemment publié Chapitre 1085 aucune exception, dans laquelle le souverain ou peut-être le souverain du monde, Dans le, fait peau neuve et, persuadée que son interlocuteur ne durera plus très longtemps, discute un peu de l’intérieur. Sur le siècle perdules ponéglyphes et le lys.

Si vous ne voulez rien savoir de toutes ces choses ou si vous regardez simplement le animequi est assez en retard sur le manga en termes d’intrigue, alors vous ne devriez pas lire plus loin à ce stade, car les nouvelles suivront dans celui-ci spoilers massifs pour le chapitre 1085 du mangadans lequel les sujets ci-dessus sont abordés.

One Piece: Manga Chapter 1085 révèle quelques secrets

Eiichiro Oda, le créateur de One Piece, a déjà de nombreux mystères, secrets cachés et rebondissements surprenants intégré dans son travail, mais il a probablement abattu l’oiseau dans Manga Chapitre 906 respectivement Anime épisode 885où l’empereur Im est apparu pour la première fois et a bouleversé le monde de One Piece.

Cette personne très mystérieuse, dont nous n’avons pas encore vu le visage, a de la place sur le trône vide pris dans la capitale, en précisant qu’il s’agissait en fait de quelqu’un sur les 5 sages existe, même si cela est caché au monde et, selon la loi, devrait également être impossible.

En conséquence, depuis la première apparition d’Im, il y a eu de nombreuses rumeurs et théories à son sujet. L’un d’eux, à savoir que je suis sur le point Lys de Nefeltari agit il y a 800 ans Reine d’Alabasta et était membre des rois fondateurs du gouvernement mondial, mais a maintenant été contredit dans le chapitre 1085 du manga par Im lui-même.

© Toei Animation Co., Ltd. ©Eiichiro Oda/Shueisha

Dans un flash-back, par Sabo est racontée, on voit comment le révolutionnaire et Le frère juré de Luffy la conversation entre Im et Cobra de Nefeltari surprend. Nous apprenons également que Kobra a déjà entendu le nom Im, car l’un des 20 rois fondateurs s’appelait le même. J’ai perçu cette déclaration comme de l’impudence.

Convaincu que Kobra est condamné de toute façon puisqu’il le plus grand secret du gouvernement mondial sait, le souverain accorde encore au roi d’Alabasta quelques réponses. Il confirme une nouvelle fois ce que les lecteurs attentifs de One Piece savent depuis longtemps, puisqu’il a déjà été évoqué à plusieurs reprises.

A savoir, que qui ont le D dans leur nom, qui sont de vieux ennemis du gouvernement et ceux qui ont un D dans leur nom sont devenus plus actifs ces derniers temps. Mais selon Im, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, car cet ennemi ne sait même pas le sens du D. Mais ce qui est plus important, c’est ce que j’ai à dire sur Lily après coup.

Il dit à Kobra qu’il La faute de Lily était que les pirates cherchaient un trésor ponéglyphes et Lily était également à blâmer pour le fait que ces reliques aient été dispersées partout dans le monde en premier lieu. Mais maintenant, je ne suis plus convaincu que ce n’était qu’une erreur de la reine fondatrice.

One Piece : Les Forces de l’Ombre d’Im (Manga Chapitre 1085)

La peur est confirmée peu de temps après par Kobra, qui révèle à Im que Lily a signé une lettre héritée de roi à roi à Alabasta en tant que reine Nefeltari D. Lily. Une déclaration que je n’ai pas tellement aimée qu’il a fait étalage de ses pouvoirs immédiatement après. Une flèche d’ombre frappe le roi d’Alabasta, le blessant mortellement.

Mais ce n’est qu’après que Sabo est intervenu et a tenté de sauver le père de Vivi qu’il devient évident que les pouvoirs d’Im sont beaucoup plus intéressants. Car dès que le feu de Sabo, qui a complètement attrapé les 5 sages, s’est éteint, cinq ombres horribles se tiennent à leur place, attaquant Sabo et Kobra avec les flèches d’ombre d’Im.

© Toei Animation Co., Ltd. ©Eiichiro Oda/Shueisha

L’ensemble du spectacle est regardé par le roi Wapol à travers un trou dans le mur, qui s’enfuit immédiatement à la vue horrible, pleinement convaincu à juste titre que le gouvernement mondial le tuera pour ses nouvelles connaissances. En s’échappant, il sauve accidentellement Vivi qui était retenue captive par le CP0.

La seule question qui reste est de savoir ce que tout cela signifie. Est-ce que je suis l’un des rois fondateurs d’il y a 800 ans ? Pourquoi ceux qui ont le D dans leur nom sont-ils considérés comme des ennemis du gouvernement et quels pouvoirs ai-je déployés dans la salle du trône ? Questions sur questions dont nous devrons probablement attendre les réponses.